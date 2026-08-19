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Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ

19.08.2026 10:10
Микола Деркач

Українці продовжують активніше користуватися картками для оплати товарів і послуг, тоді як частка операцій із готівкою скорочується. За підсумками першого півріччя 2026 року вже 96% усіх карткових операцій були безготівковими, свідчать дані Національного банку України

Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ

Фото: magnific.com/Drazen Zigic

Загалом у січні-червні українці здійснили 4,9 млрд операцій із платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами. Їхня загальна сума сягнула ₴3,86 трлн.

Із них 4,71 млрд операцій на ₴2,59 трлн були безготівковими. Порівняно з першим півріччям 2025 року їхня кількість зросла на 7,5%, а сума — на 16,6%.

Картками найчастіше платять у магазинах

Частка безготівкових операцій за кількістю зросла до 96% проти 95,3% роком раніше. За сумою їхня частка досягла 67% порівняно з 65,3% у першому півріччі 2025 року.

Основним сценарієм використання карток залишаються розрахунки в торговельній та сервісній мережах. На них припало 75,4% усіх безготівкових операцій за кількістю та 53,1% за сумою.

Перекази з картки на картку сформували 6,9% операцій за кількістю, але 25% за сумою. На оплату товарів і послуг в інтернеті припало 13,7% операцій та 16,6% їхнього обсягу.

Зросла й середня сума платежу. У торговельній та сервісній мережах вона становила ₴387 проти ₴342 роком раніше. Середній переказ із картки на картку збільшився з ₴1 835 до ₴1 980, а онлайн-платіж — із ₴589 до ₴666.

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Платіжна інфраструктура продовжує розширюватися

У червні в Україні працювало 582,5 тис. активних POS-терміналів — на 4,3% більше, ніж у січні. Кількість торговельних і сервісних точок, де можна розрахуватися карткою, зросла на 13,9% — до 699,3 тис.

Банкоматна мережа від початку року збільшилася на 0,2%, до 15,8 тис. пристроїв.

Загальна кількість емітованих в Україні платіжних карток досягла 153,2 млн, що на 3% більше порівняно із січнем. Водночас активними в червні були 61,1 млн карток, або 40% від загальної кількості. На початку року цей показник становив 65,4 млн, або 44%.

У НБУ пояснили скорочення кількості активних карток завершенням низки державних програм соціальної підтримки, зокрема Зимової підтримки та Теплої зими.

Майже всі платежі в магазинах стали безконтактними

Понад 56,8% активних карток у червні підтримували безконтактну оплату. Водночас кількість токенізованих карток із початку року зросла на 1,7% — до 21,1 млн. Нині токенізованою є приблизно кожна третя активна картка — 34,5%.

У результаті близько 99% безготівкових операцій у торговельній мережі за кількістю та сумою вже здійснюються за допомогою безконтактних технологій і NFC.

Редакція PSM звертає увагу, що статистика НБУ показує не лише подальше скорочення ролі готівки, а й зміну самої моделі карткових платежів в Україні. Розширення мережі приймання карток разом зі зростанням частки токенізованих інструментів робить смартфони та інші NFC-пристрої дедалі важливішою частиною платіжної інфраструктури.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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