НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових компаній — ТОВ ФК «Фінако» та ТОВ ФК «Атлана». Регулятор вимагає від них усунути виявлені під час нагляду порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства

Чому НБУ застосував заходи впливу

Підставою для рішення стало те, що обидві компанії не надали Національному банку в повному обсязі інформацію, пояснення, документи або їхні копії, які регулятор запитував у межах наглядової процедури.

У НБУ зазначили, що це є порушенням пункту 4 частини першої статті 43 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Також компанії порушили вимоги Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності, затвердженого постановою Правління НБУ №199 від 29 грудня 2023 року.

Йдеться про вимоги, які передбачають обов’язок учасників ринку надавати регулятору необхідні матеріали та пояснення під час здійснення нагляду. У цьому випадку НБУ встановив, що ФК «Фінако» та ФК «Атлана» виконали відповідну вимогу не в повному обсязі.

Що мають зробити компанії

ФК «Фінако» та ФК «Атлана» повинні вжити заходів для усунення виявлених порушень і привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 8 вересня 2026 року.

Читайте також: НБУ оновив перелік ОВДП для банків

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 серпня 2026 року.

НБУ застосував до компаній не штраф, а вимогу усунути порушення. Це означає, що регулятор визначив строк, протягом якого компанії мають виправити виявлені недоліки та виконати встановлені вимоги.

Для небанківського фінансового сектору такі рішення є частиною поточного нагляду НБУ. Регулятор має право запитувати у фінансових компаній інформацію та документи, необхідні для перевірки дотримання законодавства, а учасники ринку зобов’язані надавати їх у визначеному обсязі.

Редакція PSM звертає увагу, що в цьому випадку претензії НБУ стосуються саме виконання наглядової вимоги та повноти наданих матеріалів. У повідомленні регулятора не йдеться про застосування штрафів або припинення діяльності компаній — їм надали строк для усунення порушень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ видав NovaPay нову ліцензію

До BankID підключили Glovo, zakaz.ua та паспортний сервіс — НБУ

Обсяги переказів в Україні зросли — НБУ

Джерело: НБУ.