НБУ оновив вимоги для колекторських компаній

Національний банк України змінив порядок інспекційних перевірок колекторських компаній та оновив вимоги до ділової репутації їхніх керівників і власників істотної участі. Нові правила набирають чинності вже 21 серпня, а компанії отримають шість місяців, щоб перевірити відповідність ключових осіб новим критеріям

Що змінює НБУ

Національний банк гармонізував вимоги до проведення інспекційних перевірок діяльності колекторських компаній. Регулятор також привів критерії оцінки ділової репутації юридичних та фізичних осіб — власників істотної участі в таких компаніях, а також їхніх керівників у відповідність до вимог, що вже застосовуються на ринках фінансових послуг.

Зміни передбачені постановою Правління НБУ від 18 серпня 2026 року №95 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності колекторських компаній». Документ набирає чинності 21 серпня 2026 року.

Оновлення стосується як поточного нагляду за діяльністю колекторських компаній, так і вимог, яким мають відповідати особи, що фактично контролюють компанію або відповідають за її управління.

Що мають зробити колекторські компанії

Після набрання чинності новими правилами колекторські компанії повинні провести внутрішню перевірку своїх керівників та власників істотної участі на відповідність оновленим вимогам до ділової репутації.

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На виконання цієї вимоги НБУ відводить шість місяців. За результатами перевірки компанії мають надати регулятору письмове запевнення з повною інформацією про проведену оцінку.

Крім того, до Національного банку необхідно подати анкету з описом бізнес-намірів. Таким чином регулятор отримає актуалізовані дані не лише про осіб, які контролюють або очолюють колекторські компанії, а й про подальші плани їхньої діяльності.

Зміни фактично уніфікують частину регуляторних вимог до колекторського ринку з правилами, що вже діють для інших учасників фінансового сектору. Для самих компаній це означає необхідність повторно оцінити відповідність керівництва та власників встановленим НБУ критеріям і документально підтвердити результати регулятору.

Редакція PSM звертає увагу, що нові норми стосуються одного з ключових елементів контролю за колекторськими компаніями — ділової репутації осіб, які ними управляють або володіють істотною участю. Уніфікація цих вимог із фінансовим ринком посилює єдиний підхід НБУ до нагляду за учасниками, діяльність яких безпосередньо пов’язана з роботою із заборгованістю громадян.

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Джерело: НБУ.