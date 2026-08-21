close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оновив вимоги для колекторських компаній

21.08.2026 10:10
Микола Деркач

Національний банк України змінив порядок інспекційних перевірок колекторських компаній та оновив вимоги до ділової репутації їхніх керівників і власників істотної участі. Нові правила набирають чинності вже 21 серпня, а компанії отримають шість місяців, щоб перевірити відповідність ключових осіб новим критеріям

НБУ оновив вимоги для колекторських компаній

Фото: НБУ

Що змінює НБУ

Національний банк гармонізував вимоги до проведення інспекційних перевірок діяльності колекторських компаній. Регулятор також привів критерії оцінки ділової репутації юридичних та фізичних осіб — власників істотної участі в таких компаніях, а також їхніх керівників у відповідність до вимог, що вже застосовуються на ринках фінансових послуг.

Зміни передбачені постановою Правління НБУ від 18 серпня 2026 року №95 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності колекторських компаній». Документ набирає чинності 21 серпня 2026 року.

Оновлення стосується як поточного нагляду за діяльністю колекторських компаній, так і вимог, яким мають відповідати особи, що фактично контролюють компанію або відповідають за її управління.

Що мають зробити колекторські компанії

Після набрання чинності новими правилами колекторські компанії повинні провести внутрішню перевірку своїх керівників та власників істотної участі на відповідність оновленим вимогам до ділової репутації.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика

На виконання цієї вимоги НБУ відводить шість місяців. За результатами перевірки компанії мають надати регулятору письмове запевнення з повною інформацією про проведену оцінку.

Крім того, до Національного банку необхідно подати анкету з описом бізнес-намірів. Таким чином регулятор отримає актуалізовані дані не лише про осіб, які контролюють або очолюють колекторські компанії, а й про подальші плани їхньої діяльності.

Зміни фактично уніфікують частину регуляторних вимог до колекторського ринку з правилами, що вже діють для інших учасників фінансового сектору. Для самих компаній це означає необхідність повторно оцінити відповідність керівництва та власників встановленим НБУ критеріям і документально підтвердити результати регулятору.

Редакція PSM звертає увагу, що нові норми стосуються одного з ключових елементів контролю за колекторськими компаніями — ділової репутації осіб, які ними управляють або володіють істотною участю. Уніфікація цих вимог із фінансовим ринком посилює єдиний підхід НБУ до нагляду за учасниками, діяльність яких безпосередньо пов’язана з роботою із заборгованістю громадян.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ застосував заходи впливу до 5 фінкомпаній

Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради 21.08.2026

Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика 20.08.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика
НБУ застосував заходи впливу до 5 фінкомпаній 20.08.2026

НБУ застосував заходи впливу до 5 фінкомпаній
Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ 19.08.2026

Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ
НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній 18.08.2026

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній
НБУ оновив перелік ОВДП для банків 17.08.2026

НБУ оновив перелік ОВДП для банків
Вибір редакції
Всі
Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради
ТОП статей 21.08.2026

Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.08.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика

 Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко
ТОП статей 18.08.2026

Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко

 Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
Останні новини
Сьогодні  14:50

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 у Moderna

 Сьогодні  13:40

Де ФОПи заборгували найбільше податків — Опендатабот

 Сьогодні  12:30

Технологічні акції очолили ралі S&P 500 у 2026 році

 Сьогодні  11:10

Як Sense Bank опинився у справі «Форест Гамп» і чому Пишного викликали до Ради

 Сьогодні  10:10

НБУ оновив вимоги для колекторських компаній

 20.08.2026  18:00

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

 20.08.2026  17:00

Ліквідації на крипторинку злетіли до максимуму з часів обвалу 2025 року

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.