НБУ застосував заходи впливу до 5 фінкомпаній

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових компаній. Регулятор наклав штрафи, виніс письмові застереження, відкликав одну ліцензію та тимчасово обмежив окремі операції двох учасників ринку

Рішення стосуються ТОВ «ФК «Атлана»», ТОВ «ФК «Гроувей»», ТОВ «ФК «Фінстайл»», ТОВ «Профіт Файненс» та ТОВ «ФК «Есаймент»». Їх Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 17 серпня 2026 року.

«Атлана» та «Фінстайл» отримали штрафи

До ФК «Атлана» Нацбанк застосував штраф у розмірі 198 881 грн та письмове застереження за порушення законодавства про фінансові послуги.

Регулятор, зокрема, виявив недоліки у взаємодії компанії з НБУ щодо своєчасного й повного надання інформації, пояснень, документів та їх копій на вимогу Національного банку.

ФК «Фінстайл» оштрафували на 182 807,70 грн та також винесли письмове застереження. Порушення стосувалися правил складання й подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Крім того, НБУ встановив відсутність належної автоматизації обліку, яка забезпечувала б автоматичне формування звітності. Регулятор також вказав на недостатній контроль за повнотою та достовірністю даних, що створює ризик нових порушень.

Обидві компанії мають сплатити штрафи протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями, а до 8 вересня 2026 року — усунути виявлені порушення та недоліки.

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«Гроувей» втратила ліцензію

Найжорсткіші заходи НБУ застосував до ФК «Гроувей». Компанію оштрафували на 216 175 грн за порушення вимог до діяльності фінансових компаній, системи корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Окремим рішенням Нацбанк відкликав у ФК «Гроувей» ліцензію на діяльність фінансової компанії. Причиною стало невиконання рішення Комітету НБУ від 6 липня 2026 року.

Штраф компанія повинна сплатити протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.

Двом компаніям обмежили операції на рік

Ще два рішення стосуються ТОВ «Профіт Файненс» та ФК «Есаймент». Національний банк до 17 серпня 2027 року зупинив для них операції з надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду НБУ встановив, що компанії здійснювали ризикову діяльність, яка може загрожувати інтересам клієнтів або кредиторів. Зокрема, йдеться про операції, які прямо або опосередковано не мали економічної доцільності.

Редакція PSM звертає увагу, що рішення НБУ охоплюють різні типи порушень — від проблем зі звітністю та внутрішнім контролем до ризикових операцій і невиконання попередніх вимог регулятора. У випадку ФК «Гроувей» наслідком стало повне відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

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Джерело: НБУ.