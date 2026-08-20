close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ застосував заходи впливу до 5 фінкомпаній

20.08.2026 10:00
Микола Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти небанківських фінансових компаній. Регулятор наклав штрафи, виніс письмові застереження, відкликав одну ліцензію та тимчасово обмежив окремі операції двох учасників ринку

НБУ застосував заходи впливу до 5 фінкомпаній

Фото: НБУ

Рішення стосуються ТОВ «ФК «Атлана»», ТОВ «ФК «Гроувей»», ТОВ «ФК «Фінстайл»», ТОВ «Профіт Файненс» та ТОВ «ФК «Есаймент»». Їх Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 17 серпня 2026 року.

«Атлана» та «Фінстайл» отримали штрафи

До ФК «Атлана» Нацбанк застосував штраф у розмірі 198 881 грн та письмове застереження за порушення законодавства про фінансові послуги.

Регулятор, зокрема, виявив недоліки у взаємодії компанії з НБУ щодо своєчасного й повного надання інформації, пояснень, документів та їх копій на вимогу Національного банку.

ФК «Фінстайл» оштрафували на 182 807,70 грн та також винесли письмове застереження. Порушення стосувалися правил складання й подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Крім того, НБУ встановив відсутність належної автоматизації обліку, яка забезпечувала б автоматичне формування звітності. Регулятор також вказав на недостатній контроль за повнотою та достовірністю даних, що створює ризик нових порушень.

Обидві компанії мають сплатити штрафи протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями, а до 8 вересня 2026 року — усунути виявлені порушення та недоліки.

Також читайте: Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ

«Гроувей» втратила ліцензію

Найжорсткіші заходи НБУ застосував до ФК «Гроувей». Компанію оштрафували на 216 175 грн за порушення вимог до діяльності фінансових компаній, системи корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Окремим рішенням Нацбанк відкликав у ФК «Гроувей» ліцензію на діяльність фінансової компанії. Причиною стало невиконання рішення Комітету НБУ від 6 липня 2026 року.

Штраф компанія повинна сплатити протягом місяця з дня набрання чинності рішенням.

Двом компаніям обмежили операції на рік

Ще два рішення стосуються ТОВ «Профіт Файненс» та ФК «Есаймент». Національний банк до 17 серпня 2027 року зупинив для них операції з надання іншим особам коштів на умовах договору поворотної фінансової допомоги.

За результатами безвиїзного нагляду НБУ встановив, що компанії здійснювали ризикову діяльність, яка може загрожувати інтересам клієнтів або кредиторів. Зокрема, йдеться про операції, які прямо або опосередковано не мали економічної доцільності.

Редакція PSM звертає увагу, що рішення НБУ охоплюють різні типи порушень — від проблем зі звітністю та внутрішнім контролем до ризикових операцій і невиконання попередніх вимог регулятора. У випадку ФК «Гроувей» наслідком стало повне відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив перелік ОВДП для банків

НБУ видав NovaPay нову ліцензію

Обсяги переказів в Україні зросли — НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика 20.08.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика
Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ 19.08.2026

Безготівкові платежі в Україні посилили домінування — НБУ
НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній 18.08.2026

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній
НБУ оновив перелік ОВДП для банків 17.08.2026

НБУ оновив перелік ОВДП для банків
НБУ застосував заходи впливу до трьох платіжних установ 15.08.2026

НБУ застосував заходи впливу до трьох платіжних установ
НБУ змінив обсяг ліцензій трьом фінустановам 14.08.2026

НБУ змінив обсяг ліцензій трьом фінустановам
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.08.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика

 Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко
ТОП статей 18.08.2026

Фінансова стійкість, ШІ та інвестиції: як COMFY готується до нових викликів — інтерв’ю з Анною Демченко

 Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків
ТОП статей 17.08.2026

Обмеження інтерчейнджу в Європі: що показують дані центральних банків

 Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
ТОП статей 14.08.2026

Ризики, інвестиції та масштабування: як Kormotech управляє фінансами — інтерв’ю з Юлією Опаленик
Останні новини
Сьогодні  18:00

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

 Сьогодні  17:00

Ліквідації на крипторинку злетіли до максимуму з часів обвалу 2025 року

 Сьогодні  16:20

Біткоїн підскочив вище $71 000: що стоїть за новим ралі

 Сьогодні  15:30

Надходження земельного податку в Україні зросли — ДПС

 Сьогодні  14:40

Учені виявили схожу на Землю планету недалеко від Сонця

 Сьогодні  13:00

Visa та Mastercard приєдналися до Альянсу агентських платежів

 Сьогодні  12:00

Cardano подає бичачі сигнали — аналітик

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.