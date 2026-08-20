Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за липень 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Український небанківський фінансовий ринок у липні продовжив скорочуватися. Кількість його учасників зменшилася на 11 компаній — до 727. Найбільші зміни відбулися серед фінансових компаній, страховиків non-life та страхових брокерів. Водночас у більшості інших сегментів кількість гравців залишилася стабільною.

Хто залишив ринок у липні

Протягом місяця НБУ за заявою компанії анулював усі ліцензії одному страховику non-life. Ще шість фінансових компаній та два страховики non-life втратили всі ліцензії примусово.

Ці компанії також були виключені з відповідних реєстрів. Крім того, регулятор примусово виключив із Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів двох страхових брокерів.

Одній кредитній спілці Нацбанк відмовив у видачі ліцензії. Водночас одному страховику non-life було розширено обсяг ліцензії на надання фінансових послуг, а двом фінансовим компаніям — звужено.

Станом на 1 серпня 2026 року в Україні працювали 383 фінансові компанії проти 389 місяцем раніше. Кількість страховиків non-life скоротилася з 47 до 44, а страхових брокерів — із 43 до 41.

В інших основних сегментах змін не було. На ринку залишаються 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 96 ломбардів, 79 кредитних спілок, один лізингодавець та 72 колекторські компанії.

Кількість банків із чинною банківською ліцензією також не змінилася — їх залишається 59. Стабільною була й кількість банківських груп — 15. Водночас небанківських фінансових груп стало на одну більше — 40.

Що змінилося на платіжному ринку

Кількість платіжних систем протягом липня залишилася незмінною. В Україні працюють 13 платіжних систем, створених резидентами, з яких дві є державними, а також 10 міжнародних платіжних систем.

Водночас кількість платіжних установ скоротилася з 16 до 15. На ринку також працюють 11 фінансових установ із правом надавати платіжні послуги, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

Менше стало й окремих інших учасників платіжної інфраструктури. Кількість комерційних агентів знизилася зі 100 до 98, а технологічних операторів платіжних послуг — із 32 до 31. Число надавачів нефінансових платіжних послуг залишилося на рівні шести.

У липні НБУ отримав 210 запитів щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Найбільше звернень стосувалося фінансових компаній та лізингодавців — 95. Ще 45 запитів надійшло щодо кредитних спілок і ломбардів, 43 — щодо банків та 27 — щодо страховиків.

Редакція PSM звертає увагу, що липневе скорочення небанківського ринку було зосереджене лише в кількох сегментах. Більшість категорій учасників зберегли попередню чисельність, тоді як основне зменшення припало на фінансові компанії та страховиків non-life.

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Кого та на скільки НБУ оштрафував у липні 2026 року

Нацбанк у липні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував 2 банки та 9 небанківських фінансових установ.

Нагадаємо, що у червні 2026 року регулятор оштрафував три банки та одну небанківську фінансову установу.

У травні 2026 року Національний банк оштрафував один банк та 14 небанківських фінансових установ.

У квітні 2026 року Нацбанк оштрафував чотири небанківських фінансових установи. Банки НБУ цього місяця не штрафував. У березні два банки і 16 небанківських фінансових установ.

У лютому регулятор оштрафував один банк і чотири небанківські фінансові установи. Протягом січня 2026 року Нацбанк не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії. Протягом грудня 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній. У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній.

У серпні оштрафовано один банк та дві небанківські фінансові компаній. У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Хто отримав штрафи від регулятора у період з січня 2023 по липень 2025 року читайте у матеріалі.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «Банк «Український Капітал»:

Штраф у розмірі 40 545 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) в частині невиконання банком обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Штраф у розмірі 2 000 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту) та пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами).

Також банк отримав декілька письмових застережень.

АТ «Райффайзен Банк» — штраф у розмірі 16 100 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також банк отримав письмове застереження.

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Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових компаній

ТОВ «ФК «Гроувей» – штраф у розмірі 799 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Кредіплюс» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежного розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаним злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ТОВ «ФК «Форвард Фінанс» – штраф у розмірі 459 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 розділу ІІ Положення № 107 в частині невиконання обов’язку подати в електронному вигляді звіт за результатами внутрішньої перевірки із супровідним листом, підписаним КЕП керівника установи, до відповідного структурного підрозділу Національного банку не пізніше двадцятого робочого дня з дня його підписання із забезпеченням гарантованої його доставки та конфіденційності.

ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» – штраф у розмірі 391 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пунктів 82 та 83 розділу V Положення № 107 в частині неналежного виконання установою обов’язку щодо забезпечення відповідності відповідального працівника установи вимогам Закону про ПВК/ФТ та Положення № 107.

ТОВ «ФК «Фалькон» — штраф у розмірі 172 940 грн та письмове застереження застосовані за порушення вимог пункту 16 розділу III Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162 (зі змінами).

ТОВ «Фінетика» – штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пунктів 14, 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений у Правилах № 140.

ТОВ «ФК «Мега Фінанс» – штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений у Правилах № 140.

ТОВ «Дживвайп Фінанс», ТОВ «ФК «Мані Репаблік» – штрафи у розмірі 17 000 грн кожній установі за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу IІ Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, поданій установами до Національного банку.

Хто втратив ліцензії у липні 2026 року

Протягом місяця НБУ за заявою компанії анулював усі ліцензії одному страховику non-life. Ще шість фінансових компаній та два страховики non-life втратили всі ліцензії примусово.

Ці компанії також були виключені з відповідних реєстрів. Крім того, регулятор примусово виключив із Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів двох страхових брокерів.

Одній кредитній спілці Нацбанк відмовив у видачі ліцензії. Водночас одному страховику non-life було розширено обсяг ліцензії на надання фінансових послуг, а двом фінансовим компаніям — звужено.

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На початку місяця НБУ відкликав (примусово) у ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

У перший день позапланової інспекційної перевірки встановлено факт відсутності компанії за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 50 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» у такому випадку регулятор приймає рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Також 6 липня відкликано у ТОВ «Сент Про» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Підставою для ухвалення рішення стало повторне порушення компанією обов’язкових для виконання пруденційних вимог щодо нормативного значення левериджу, визначених у Положенні про пруденційні вимоги до фінансових компаній. Це також є повторним порушенням вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

Цього ж дня регулятор відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ «Лізингова Компанія «Атон-ХХІ» — через повторне порушення цією установою вимог нормативно-правових актів Національного банку про умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

13 липня НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії ТОВ «ФК «Алькор Кепітал» через повторне порушення цією установою вимог нормативно-правових актів Національного банку про умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

20 липня Нацбанк ухвалив рішення про застосування заходу впливу до ТОВ «Просто Лізинг» у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання такої фінпослуги, як фінансовий лізинг.

Підставою для цього рішення стало вдруге протягом одного року порушення обов’язкової для виконання вимоги щодо подання компанією до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності). А саме порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою НБУ № 199.

24 липня Нацбанк ухвалив рішення про застосування заходу впливу до СК «Аско ДС» у вигляді відкликання ліцензії на здійснення діяльності зі страхування.

Встановлено, що страховик не виконав зобов’язання щодо подання до НБУ плану відновлення діяльності та плану фінансування. Він мав гарантувати відновлення фінансового стану страховика та виконання ним вимог до капіталу платоспроможності протягом не більше 180 днів із дня встановлення порушення таких вимог.

Цього ж дня регулятор відкликав ліцензію на здійснення діяльності зі страхування у СК «Перемога».

За результатами здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю компанії встановлено факт здійснення страховиком ризикової діяльності, що загрожує інтересам його страхувальників та/або інших кредиторів. Ознакою такої діяльності стало невідображення та викривлення в інформаційних системах страховика даних, які містяться в договорах та інших первинних документах.

На підставі цих даних обчислюються або формуються дані звітності за відповідний звітний період. Обсяг невідображення та викривлення перевищив більше ніж 10% даних звітності та даних, що містяться в інформаційних системах страховика, та більше ніж 20% від мінімального абсолютного значення мінімального капіталу, який страховик розраховує відповідно до частини третьої статті 40 Закону України «Про страхування».

27 липня 2026 року ухвалив рішення про відкликання ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Підставою стало невиконання рішення Національного банку щодо необхідності приведення структури власності компанії у відповідність до вимог стосовно прозорості, визначених у розділі III Положення про вимоги до структури власності на ринку фінансових і платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14 квітня 2021 року № 30 (у редакції постанови Правління НБУ від 7 листопада 2025 року № 135) (зі змінами).

29 липня Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення діяльності із страхування та виключив з Державного реєстру фінансових установ ПАТ «Страхова Компанія «Велес» на підставі поданої заяви (в межах процедури добровільного виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля).

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Нагадаємо, що у червні регулятор примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Усі три установи були виключені з відповідних державних реєстрів. Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключили ще трьох учасників ринку.

У травні Нацбанк анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям. Одне рішення було ухвалене за заявою самої компанії, ще три ліцензії регулятор відкликав примусово. Крім того, одна страхова компанія отримала погодження на розширення ліцензії для надання фінансових послуг.

У квітні за ініціативою заявника анульовано ліцензії:

трьом фінансовим компаніям;

трьом ломбардам;

двом кредитним спілкам.

Ще одній фінансовій компанії ліцензію анулювали примусово.

У березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

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