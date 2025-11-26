Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за жовтень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася на чотири компанії – до 787. Кількість банків у жовтні залишилася без змін – 60

У жовтні з реєстрів було виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника було виключено одного ризикового страховика. Примусово з реєстрів було виключено п’ять установ: два ломбарди та три фінансові компанії. Також до реєстрів було включено дві фінансові компанії.

За ініціативою заявника було анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк видав три ліцензії фінансовим компаніям.

Станом на 1 листопада 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 417 фінансових компаній (було 418), 49 страховиків non-life (було 50), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 102 ломбарди (було 104), 88 кредитних спілок (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у жовтні збільшилася на одну (42).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (було 17), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк – емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж жовтня до Національного банку надійшло 243 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 131, страховиків – 55, кредитних спілок і колекторських компаній – 14, банків – 41, платіжних установ – два.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за 2,5 роки (аналітика за січень 2023 – липень 2025 рр.) стабільно знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній за цей період). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у жовтні 2025 року

Нацбанк у жовтні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до семи банків та шести небанківських фінансових компаній.

Нагадаємо, що у вересні Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків та десяти небанківських фінансових компаній.

У серпні регулятор оштрафував один банк та дві небанківські фінансові компаній. Це один із найнижчих показників за останні декілька років.

У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній.

Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у жовтні 2025 року

АТ «Банк Альянс»

Штраф у розмірі 67 575 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Штраф у розмірі 15 900 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також банк отримав письмове застереження.

ПАТ «МТБ Банк»

Штраф у розмірі 75 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. Штраф у розмірі 3 175 000,25 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), пунктів 3, 7, 16 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 8 (зі змінами) (далі – Положення № 8), зокрема, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами).

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Універсал Банк»

1) Штраф у розмірі 27 300 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ у частині неповідомлення спеціально уповноваженого органу (далі – СУО) про осіб, з якими розірвано ділові відносини за наявності передбаченої абзацами другим та третім частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ підстав, а саме, якщо у банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Укрсиббанк»

Штраф у розмірі 11 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. Штраф у розмірі 500 000 грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку повідомляти СУО про порогові фінансові операції, що відповідають ознаці, визначеній абзацом четвертим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «РВС БАНК» — штраф у розмірі 3 800 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

АТ «Комінбанк» — штраф у розмірі 1 051 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, підпункту «а» пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині несвоєчасного повідомлення СУО про порогові фінансові операції, що відповідають ознаці, визначеній абзацом другим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

АТ «Ідея Банк» — штраф у розмірі 500 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 9 додатка 13 до Положення № 65 у частині несвоєчасного виконання рішення СУО щодо зупинення видаткових фінансових операцій за рахунком клієнта банку.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у жовтні 2025 року

ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» — штраф 14 487 862,28 грн за порушення окремих норм ряду нормативно-правових актів, зокрема, ЗУ «Про платіжні послуги» та Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 07.10.2022 № 217 (зі змінами).

Також установа отримала письмове застереження.

ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» – штраф у розмірі 731 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установою обов’язку подавати в повному обсязі на запити Нацбанку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;

ТОВ «ФК «Абекор» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, ч. першої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань про ПВК/ФТ, а також неналежне розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для ВК/ФТ;

ТОВ «НоваПей Кредит» — штраф у розмірі 255 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.

Також компанія отримала письмове застереження.

У NovaPay зазначили, що компанія вже сплатила штраф, не оскаржуючи його.

«Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів при кредитних операціях, в тому числі щодо аналізу джерел походження клієнтських коштів і цілей їх використання. Ми вже впровадили всі зміни, на яких акцентував увагу регулятор, і врахували всі його рекомендації», — повідомили представники NovaPay.

Зауважимо, що це рішення жодним чином не вплинуло на стабільність компанії і на виконання зобовʼязань перед клієнтами.

ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» — 76 500 грн за порушення вимог щодо етичної поведінки.

Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості, встановлених, зокрема, статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування».

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» – штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу II Правил № 140, що полягає у допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, яку установа подала до НБУ.

Хто втратив ліцензії у жовтні 2025 року

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

На початку жовтня Нацбанк відкликав ліцензію на здійснення діяльності із страхування та виключив з Державного реєстру фінансових установ ПРАТ «Джерело Страхування» на підставі поданої заяви.

Також регулятор відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ:

ТОВ «Просперіті Файненшл» – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг;

– надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг; ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг» і Компанія» – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

8 жовтня стало відомо, що НБУ застосував до ПТ «Санлайт Ессетс і Компанія» (попереднє найменування – ПТ «Ломбард «Алмаз» Прошутінський Т.В. і Компанія») захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Також 14 жовтня регулятор застосував до ТОВ «Мотор Файнанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.

Наприкінці місяця на підставі власної заяви ТОВ «Смартфінанс» Нацбанк відкликав ліцензію на вид діяльності з надання фінансових послуг з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Нагадаємо, що у вересні Національний банк не відкликав ліцензії фінансовим компаніям. Єдина компанія, якій регулятор змінив обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії (на підставі власної заяви), була ТОВ ФК «Український Платіжний Центр» З такої ліцензії було виключено фінансову послугу факторинг.

У серпні НБУ анулював примусово ліцензії трьом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику та одному ломбарду. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензії двом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам.

