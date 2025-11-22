close-btn
Чи надійно зберігати гроші в українських банках — відповідь ФГВФО

22.11.2025 10:00
Ольга Деркач

В українських банках на сьогодні сильний, якісний нагляд; вклади захищені на 100% системою гарантування вкладів; банки мають високу ліквідність. Тому зберігати кошти у банківських вкладах – надійно

Фото: pixabay.com

Про це заявила в прямому ефірі «Радіо Київ 98 FM» директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

«Вклади фізичних осіб та ФОПів зараз повністю захищені системою гарантування. Кошти на рахунках юридичних осіб, тобто компаній, не гарантуються на сьогодні, це означає, що компанії стають кредиторами банку, який виводиться з ринку, та отримують кошти в порядку черговості. Але гарантії для юридичних осіб теж у наших планах. Є стратегія, пов’язана з євроінтеграцією України. Відповідно до цієї стратегії, у сфері гарантування вкладів, насамперед, буде запроваджено гарантування коштів юридичних осіб у межах європейської суми гарантій – 100 тис євро», — наголосила Ольга Білай.

Нагадаємо, що з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

За час дії цієї норми станом на 1 жовтня 2025 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 8,3 млрд грн вкладникам банків, на які вона поширюється.

Активне кредитування стало ключовим чинником підтримки прибутковості банків. Дохідність активів у ІІІ кварталі зросла передусім за рахунок збільшення в структурі активів банків частки кредитів, дохідність яких вища порівняно з іншими видами активів.

«Попри деяке зниження операційних витрат, порівняно з попереднім кварталом вони були вищими, ніж в аналогічному періоді минулого року. Тож показник операційної ефективності – співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) – за рік дещо погіршився, однак залишився у середньому на низькому рівні четвертий рік поспіль – 40,0%», — йдеться у повідомленні НБУ.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
