НБУ може оновити порядок видачі ліцензії на здійснення готівкових операцій

14.11.2025 11:20
Микола Деркач

Нацбанк України пропонує оновити порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними відповідної діяльності

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зокрема, планується:

  • розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, пов’язаних із господарською, професійною діяльністю, обійманням посад або володінням істотною участю, зокрема, у колекторській компанії, у юридичній особі, щодо якої Національний банк прийняв рішення про визнання належності послуги чи операції до фінансової / обмеженої платіжної послуги та виявлення здійснення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку;
  • визначити безстроковим застосування ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов’язаних із обійманням посад або володінням істотною участю в установах, та ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов’язаних із володінням істотною участю в установах;
  • розширити перелік ознак небездоганної ділової репутації щодо фізичних осіб, пов’язаних із професійною діяльністю;
  • установити вимоги до керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, у складі якого є підрозділ інкасації та підрозділ з оброблення та зберігання готівки;
  • уточнити вимоги щодо надання анкетних даних про ділову репутацію юридичних та фізичних осіб;
  • врегулювати вимоги до осіб, що є виконуючими обов’язки керівника юридичної особи, головного бухгалтера, керівників відокремленого підрозділу, підрозділу інкасації, підрозділу з оброблення та зберігання готівки.

Читайте також: Визнаний неплатоспроможним РВС Банк може уникнути ліквідації — ФГВФО

У зв’язку з цим Нацбанк виніс на громадське обговорення проєкт постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою» (далі – Проєкт постанови).

Документ має на меті вдосконалити процедуру ліцензування юридичних осіб та уніфікувати окремі вимоги до оцінки ділової репутації фізичних та юридичних осіб (керівників, власників істотної участі), передбачені Положенням про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 січня 2024 року № 10) (зі змінами).  Такі вимоги відповідатимуть тим, що встановлені в Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами).

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до Проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 24 листопада 2025 року.

