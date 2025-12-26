2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

Дедалі більше аналітиків очікують, що у 2026 році свіжий капітал знову почне перетікати на крипторинок — особливо в активи з чіткою історією, кращою ліквідністю та зрозумілими каталізаторами росту

З огляду на останню динаміку ринку, дві криптовалюти виглядають реалістичними кандидатами на те, щоб наблизитися до ринкової капіталізації $1 млрд уже наступного року.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) зараз торгується поблизу психологічно важливої позначки $1 млрд ринкової капіталізації. Після відскоку ціна піднялася приблизно до $4,96, додавши близько 2,6% за останні 24 години. Це помітний рух, зважаючи на те, що за останні 30 днів токен усе ще в мінусі приблизно на 20%. Це може свідчити, що нинішнє зростання — не стільки розворот тренду, скільки результат структурних чинників, пов’язаних із пропозицією та настроями ринку.

Найближчий тиск на TRUMP виник через розблокування токенів на суму $24,8 млн 22 грудня, коли в обіг надійшло 4,89 млн монет. Зазвичай такі розблокування підсилюють падіння, однак динаміка 25 грудня показала, що ринок здебільшого поглинув нову пропозицію. Обсяги торгів стабілізувалися, а тиск продавців, схоже, ослаб — це дозволило токену знову наблизитися до попередніх рівнів опору.

Далі траєкторія TRUMP до стійкої оцінки на рівні $1 млрд значною мірою залежатиме від того, чи зможе рівень $5 перетворитися з опору на підтримку. Як мемкоїн із політичною тематикою, TRUMP має наратив, який одночасно працює і як перевага, і як ризик.

Регуляторні ризики залишаються постійним фактором, але виборчі цикли, медійна увага та політичні події можуть знову повернути спекулятивний попит. З урахуванням того, що близько 800 млн токенів усе ще зарезервовані для поступового випуску структурами, пов’язаними з Трампом, динаміка пропозиції залишатиметься ключовою змінною протягом 2026 року.

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) підходить до позначки $1 млрд ринкової капіталізації зовсім з іншого боку — через фундаментальні фактори. За останні 24 години ATOM виріс трохи більш ніж на 3%, випередивши ширший крипторинок, і наразі оцінюється приблизно в $966 млн. Попри те, що за останні 30 днів він усе ще просів майже на 19%, останні події сигналізують про покращення середньострокових перспектив.

Одним із ключових каталізаторів став запуск THORChain 23 грудня публічної бета-версії власного інтерфейсу для кросчейн-обміну. Оновлення дозволяє напряму обмінювати ATOM без мостів або загорнутих активів, що підвищує інтеграцію Cosmos з мережею ліквідності THORChain.

Ймовірно, саме це сприяло зростанню торгової активності: обсяг торгів ATOM за 24 години склав близько $42,7 млн.

Паралельно Cosmos Labs оголосила збір пропозицій щодо редизайну токеноміки ATOM із дедлайном 15 січня 2026 року.

Спекуляції про можливе зниження інфляції та краще захоплення комісій від ключових мереж на Cosmos SDK — зокрема dYdX та Cronos — підтримали більш позитивний тон у русі ціни. Хоча підсумок реформ поки невідомий, навіть сама дискусія допомогла подивитися на ATOM як на актив, що розвивається, а не «застиг» у своєму стані.

