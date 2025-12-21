close-btn
Волатильність Біткоїна лякає, але історія на боці терплячих — Santiment

21.12.2025 14:30
Микола Деркач

Ширший крипторинок перебуває під сильним тиском продавців, а Біткоїн (BTC) торгується на 30% нижче від рекорду, встановленого на початку жовтня. Цього тижня монета ненадовго відновилася до $90 500, але згодом зазнала чергового зниження

Фото: pexels.com

Попри те, що соцмережі заполонили ведмежі коментарі щодо головної криптовалюти, дані показують, що крайній песимізм часто непомітно формує передумови для майбутнього відскоку.

Передумови для розвороту

Аналітична платформа Santiment зафіксувала, що на X, Reddit та Telegram помітно зросла частота ведмежих формулювань на кшталт #selling, #sold, #bearish і #lower, оскільки роздрібні інвестори стають песимістичнішими на тлі підвищеної волатильності.

Попередні ринкові цикли демонструють закономірність: домінування страху в наративах соцмереж часто з’являється поблизу точок перелому. У таких умовах терплячі учасники нерідко опиняються в кращій позиції, ніж більшість.

Водночас, за даними, на які посилається Bitcoin Vector, протягом останніх двох років сплески VIX (індекс страху) збігалися з різкими корекціями Біткоїна, які згодом перетворювалися на зони для входу, тоді як загальний тренд залишався бичачим. На тлі майбутніх даних щодо інфляції у США та сигналів від Банку Японії ризики волатильності залишаються високими. Сам VIX поки що нижчий за рівні, що асоціюються зі страхом: різкий стрибок може посилити тиск на Біткоїн, тоді як стримана волатильність може вказувати на формування локального дна.

Читайте також: Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Що під поверхнею розпродажу

Поточна структура ринку може виходити за межі традиційного чотирирічного циклу Біткоїна. У нещодавніх аналітичних звітах зазначалося, що цей цикл формують структурні чинники, яких майже не було в попередні бичачі періоди, що підживлює розмови про так званий суперцикл. Один із головних драйверів — інституційний попит, зокрема через спотові Біткоїн-ETF: хоча обсяги можуть бути невисокими, фонди отримують стабільні притоки з традиційних фінансів, а не від короткострокових спекулянтів.

Ончейн-метрики також підтримують цю картину: резерви на біржах продовжують знижуватися, тобто дедалі більша частка пропозиції утримується довше, а не готується до швидкого продажу.

Паралельно показник SOPR Біткоїна залишається в раціональних межах, що може свідчити про зважену фіксацію прибутку, а не ейфоричну «роздачу», характерну для піків циклу. Дані також вказують на зрілість екосистеми загалом — розвиток інфраструктури, кастодіальних рішень і масштабування, які підтримують ширше практичне використання.

Макрочинники додатково підкріплюють цей фон: геополітична невизначеність та очікування майбутнього пом’якшення монетарної політики і далі підвищують привабливість BTC як дефіцитного та нейтрального активу.

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років

BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн

Біткоїн може впасти до $40 000 — макроаналітик

За матеріалами cryptopotato.com.

