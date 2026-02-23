Найшвидший обвал Біткоїна закінчився, але найгірше ще попереду

Фінальні прогнози щодо дна переглянули в бік зниження — до $35 000–$45 000 на тлі погіршення глобальних умов ліквідності

23 лютого Біткоїн ненадовго опустився нижче $65 000 після того, як президент США Дональд Трамп запропонував підвищити глобальні тарифи до 15%. Окрім невизначеності через тарифну політику, дані свідчать, що актив зараз перебуває у фазі максимального психологічного тиску на трейдерів.

BTC входить у фазу «психологічних тортур»

За аналізом Doctor Profit, актив перейшов до четвертої стадії ринкового циклу, який розвивається під впливом ліквідності, позицій із кредитним плечем та повторюваних моделей інвесторської психології.

Перша стадія розгорталася під час ралі Біткоїна в діапазоні $115 000–$125 000. У цей період панували ейфорія, надмірний попит, агресивне використання плеча та переконання, що ризик падіння зник.

Зазвичай така фаза завершується боковою консолідацією на високих рівнях або короткими імпульсами вгору, які маскують приховану крихкість ринку.

Друга стадія почалася після прориву психологічно важливої позначки $100 000. Це викликало стрес серед короткострокових інвесторів та трейдерів із кредитним плечем. Рух був швидким і цілеспрямованим, щоб обмежити час на реакцію. Обвал 10 жовтня став показовим прикладом — за лічені години відбулася найбільша ліквідація позицій в історії крипторинку.

Третя стадія стала найшвидшою та найжорсткішою. Вона підтвердила ведмежий ринок через просідання на 38% від історичного максимуму. Doctor Profit назвав цей етап найболючішим: інвестори не встигли захеджуватися або знизити ризики, що спричинило паніку та депресивні настрої.

У цей період Біткоїн втратив 50% ринкової капіталізації через швидке «механічне переоцінювання».

Нині, за словами аналітика, ринок перебуває на четвертій стадії — тривалому боковому русі з низькою волатильністю, але високим психологічним напруженням. Ця фаза виснажлива, а не різка: очікується рух у визначеному діапазоні, що дозволяє маркет-мейкерам генерувати ліквідність з обох боків ринку та поступово «виснажувати» учасників.

Doctor Profit назвав четверту стадію зоною продажів «слабкими руками», де домінують розчарування, жаль та тривожність. Саме тут більшість короткострокових власників капітулюють, а роздрібні інвестори виходять зі збитками, пропустивши попередні можливості для продажу.

Перехід до п’ятої стадії — повної капітуляції — більш імовірний через кілька місяців, а не негайно. Водночас можливі короткострокові відскоки в діапазоні $57 000–$60 000.

Капітуляція перед відновленням

П’ята стадія вважається найбільш емоційною та часто пов’язана із системним стресом або так званими «чорними лебедями». Оновлені цільові рівні падіння — $35 000–$45 000 на тлі ширших макроекономічних ризиків та проблем із ліквідністю.

Шоста, фінальна стадія передбачає стабілізацію та структурний розворот. Тиск продажів слабшає, великі гравці починають накопичення, тоді як роздрібні інвестори все ще очікують ще нижчих цін.

Doctor Profit підсумував: хоча найшвидша фаза падіння, ймовірно, вже позаду, найбільш руйнівний психологічний етап лише розпочався — і це відповідає моделям попередніх циклів Біткоїна.

