Крипторинок падає: 4 альтернативні інвестиції на 2026

Нещодавня волатильність на крипторинку змусила багатьох інвесторів переглянути свої портфелі. Після значних прибутків у 2025 році більшість цифрових валют від початку цього року різко пішли вниз

Інвестиційні експерти назвали альтернативи, на які варто звернути увагу в першій половині 2026 року.

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

«Поки що цього року ми бачимо повернення секторів «старої економіки», — сказав Вінс Станціоне, засновник First Information. — Енергетичний сектор на старті року був у немилості, але зараз зріс на 20% з початку року та забезпечує дивідендну дохідність 2,5%».

XLE дає доступ до акцій великих енергетичних компаній, таких як Chevron і Exxon Mobil. Окрім потенційного зростання ціни, дивідендний дохід може забезпечити стабільний грошовий потік — те, чого криптоактиви не дають.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Ще один сектор, який набирає популярності, — споживчі товари першої необхідності. Це компанії, що продають повсякденні базові товари й зазвичай краще тримаються під час економічних спадів. Станціоне звертає увагу на ETF XLP, у складі якого є такі компанії, як Walmart, Procter & Gamble і Philip Morris.

«Сектор зріс приблизно на 14% з початку року та також забезпечує дивідендну дохідність 2,5%», — додав він.

Цікаве по темі: Payoneer інтегрував функцію роботи зі стейблкоїнами

Vanguard’s S&P 500 ETF (VOO)

Хоча галузеві біржові фонди (ETF) можуть працювати, Роберт Джонсон, професор фінансів Creighton University і засновник Economic Index Associates, застерігає від постійної зміни підходів.

«Інвесторам не варто «пробувати» нові інвестиції або змінювати стратегії через поточні ринкові умови, — сказав він. — Інвестування — це марафон, а не серія коротких спринтів».

Для довгострокових інвесторів Джонсон радить не ускладнювати. Один із варіантів — недорогий фонд, що відстежує широкий індекс на кшталт S&P 500, наприклад Vanguard’s S&P 500 ETF (VOO). Історично S&P 500 «забезпечував середньорічну складну дохідність понад 10%».

Джонсон також наголошує на важливості Investment Policy Statement (IPS) — письмового плану, який визначає ваші цілі, толерантність до ризику та цільовий розподіл активів.

«Ключове — залишатися в інвестиціях і під час бичачих, і під час ведмежих ринків. Іншими словами, не піддавайтеся спокусі «вгадувати» момент входу або виходу з ринку», — сказав він.

VanEck Agribusiness ETF (MOO)

Сільське господарство — ще одна сфера «старої економіки», яка, на думку Станціоне, цього року може показати кращі результати, ніж криптовалюти. VanEck Agribusiness ETF (MOO) включає компанії на кшталт виробника тракторів Deere та виробників добрив CF Industries і Nutrien.

«Цей сектор зріс на 17% з початку року за дивідендної дохідності 2%, — сказав він. — Можливо, це й не зробить вас «зіркою вечірки», але, на мій погляд, до кінця 2026 року це спрацює значно краще, ніж сектори крипто або ШІ».

Джерело: GOBankingRates.