Payoneer інтегрував функцію роботи зі стейблкоїнами

Глобальна фінтех-компанія Payoneer оголосила про інтеграцію функції роботи зі стейблкоїнами у власну платформу. Новий функціонал реалізовано на базі Bridge — інфраструктурної платформи для стейблкоїнів, що входить до групи Stripe

Компанія заявляє, що інструменти дозволять бізнесу отримувати, зберігати та надсилати стейблкоїни в межах звичних фінансових операцій. Йдеться про повний цикл роботи з такими активами — від прийому платежів до виведення коштів на локальні банківські рахунки, йдеться в пресрелізі.

Інтерес до стейблкоїнів останніми роками зростає, зокрема через можливість швидших міжнародних розрахунків та безперервного руху коштів. Водночас для багатьох компаній, особливо на ринках, що розвиваються, впровадження таких рішень залишається складним. Серед бар’єрів — конвертація у місцеві валюти, інтеграція з чинними бізнес-процесами, технічні особливості блокчейн-інфраструктури та регуляторні вимоги, що змінюються.

У Payoneer зазначають, що інтеграція з Bridge має спростити ці процеси. Наприклад, оптові компанії зможуть приймати оплату в стейблкоїнах від партнерів з інших країн, а маркетингові агенції — використовувати їх для розрахунків із підрядниками. Отримані кошти можна зберігати у стейблкоїнах або конвертувати й виводити на банківський рахунок у локальній валюті.

За даними компанії, її клієнтська база налічує майже 2 млн користувачів у світі. Payoneer працює переважно з малими та середніми компаніями, що ведуть міжнародну діяльність, і наголошує на багаторічному досвіді у сфері комплаєнсу.

«Стабільний рух коштів — це основа глобального бізнесу, — зазначив Джон Каплан. — Разом із Bridge ми інтегруємо стейблкоїни в надійну фінансову платформу Payoneer, де пріоритетами є комплаєнс, швидкість, безпека та простота. Йдеться не про експеримент, а про новий масштабований фінансовий інструмент для реального транскордонного бізнесу», — заявив генеральний директор Payoneer Джон Каплан.

Співзасновник і генеральний директор Bridge Зак Абрамс додав: «Bridge було створено, щоб зняти з бізнесу найскладніші аспекти блокчейн-інфраструктури й дозволити таким компаніям, як Payoneer, зосередитися на створенні зручних фінансових рішень, — зазначив Зак Абрамс. — Разом ми робимо стейблкоїни практичним і безпечним інструментом для щоденного транскордонного руху коштів».

Запуск нового функціоналу заплановано на другий квартал 2026 року на окремих ринках. Протягом року компанія планує поступово розширювати географію та можливості сервісу.

