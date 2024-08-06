Payoneer оголошує про інтеграцію з ПУМБ: що це дасть українському бізнесу

Payoneer та ПУМБ запускають інтеграцію, що повинно спростити здійснення міжнародних платежів для українських бізнесів

Попри повномасштабну війну малий та середній бізнес (МСБ) в Україні швидко розвивається та активно підкорює міжнародні ринки, нарощує кількість клієнтів за кордоном. Підтримуючи ці прагнення, міжнародна платіжна платформа Payoneer оголосила про інтеграцію з банком ПУМБ.

«Ця співпраця дозволяє користувачам Payoneer ефективніше керувати своїми міжнародними платежами через застосунок ПУМБ Online, що також сприятиме збільшенню їхніх бізнес-активностей та спрощенню виходу на нові ринки», — йдеться в матеріалі EBA.

Зазначається, що у цьому застосунку представники МСБ зможуть переглядати доступний баланс, ділитися банківськими реквізитами та швидко виводити гроші з рахунку Payoneer на рахунок ПУМБ. При цьому зауважимо, що ця послуга доступна як для поточних, так і нових клієнтів Першого Українського Міжнародного Банку.

Щоб розпочати, потрібно завантажити застосунок ПУМБ, зареєструватися за допомогою Дії, паспорта або ID-картки та відкрити банківський рахунок. Після реєстрації користувачі отримують доступ до повного спектра фінансових послуг, що також включає міжнародні перекази та платежі.

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«Для отримання переказу через Payoneer користувачам необхідно зареєструватися або увійти до свого облікового запису Payoneer у застосунку ПУМБ Online, перейшовши до розділу «Платежі» — «Міжнародні перекази». Потім треба обрати валютний рахунок, з якого будуть переводитись кошти, натиснути «Вивести кошти», ввести суму переказу та обрати рахунок ПУМБ для зарахування. Після перевірки введених даних залишиться натиснути кнопку «Переказати» та ввести пароль OTP для завершення транзакції», — пояснюється в матеріалі.

У рамках цієї інтеграції користувачі отримують багато переваг. Мінімальна сума зняття встановлена на рівні $10 або євро, і кошти можна виводити в будь-якій з цих валют. Компанія Payoneer стягує комісію в розмірі 3% від суми, а ПУМБ не стягує жодної комісії. Користувачі можуть здійснювати до п’яти виведень коштів на день із загальним лімітом $5000 або євро.

«Payoneer вірить у потенціал українського МСБ та прагне активно сприяти його розвитку на світовій арені. Інтеграція з ПУМБ — це продовження стратегічних зусиль Payoneer в цьому напрямі. Використовуючи глобальну фінансову інфраструктуру Payoneer, українські МСБ можуть легше підключатися до світової економіки, керувати своїми коштами в різних валютах і розширювати свій бізнес», — додали в EBA.

Більше інформації про інтеграцію читайте на сайті ПУМБ.

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