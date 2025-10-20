Кредити для ФОП від ПУМБ стають доступні у Checkbox

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) розпочав співпрацю із групою українських FinTech-компаній Checkbox у частині кредитування фізичних осіб-підприємців.

Бета-версія рішення вже доступна користувачам Checkbox, які можуть у кілька кліків стати клієнтом ПУМБ та отримати кредит до 1 млн грн.

«Для підприємців нині важливо, щоб банк був поруч та надавав рішення максимально оперативно. Саме тому ми спільно із партнерами реалізували можливість отримати банківські послуги у кабінеті Checkbox, зокрема подати заявку на кредит та отримати швидке рішення, — зазначає Сергій Магдич, заступник голови правління ПУМБ. – Завдяки цій нашій інтеграції банківські послуги завжди під рукою, отримати кредитні кошти для підтримки та розвитку стає ще простіше».

За словами Володимира Хабарова, керівника напряму Checkbox Banking, запуск кредитування в Checkbox — це ще один крок до того, щоб підприємцям в Україні було легше розвивати свою справу:

«Тепер бізнес може не лише працювати з продажами, фіскалізацією та еквайрингом в одному інтерфейсі, а й отримати фінансування прямо у своєму кабінеті Checkbox — швидко, прозоро та без походів у банк. Ми раді, що реалізуємо цей проєкт разом із сучасним цифровим партнером — банком ПУМБ».

Віктор Харковець, директор департаменту мікрокредитування ПУМБ, також пояснив, що ця партнерська співпраця ПУМБ і Checkbox є інноваційною на ринку:

«Підприємець отримує швидке рішення за рахунок того, що банк і партнер обмінюються інформацією через API, а на стороні ПУМБ реалізована автоматизована система прийняття рішень, одна хвилина і ліміт затверджено. Таким чином, фінансування бізнесу стає максимально швидким та зручним».

Умови кредитування:

Максимальна сума — 1 млн грн.

Без застави та поруки.

Строк кредитування 12-36 міс.

Щомісячна комісія 1,6-2% (залежить від суми), разова комісія 1-1,5% (залежить від строку).

Погашення кредиту рівними щомісячними платежами.

Дострокове погашення без комісій.

Checkbox Group — українська FinTech-група компаній, що створює екосистему для малого та середнього бізнесу. Checkbox є лідером ринку фіскалізації в Україні, а також розвиває сервіси електронного документообігу, платежів і розумну POS-систему з елементами ШІ. Серед клієнтів — як невеликі підприємства, так і національні мережі.

Кредитування для підприємців у партнерстві з ПУМБ розробляє та впроваджує напрям Checkbox Banking — частина групи, що відповідає за фінансові рішення.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) – є найбільшим українським банком з приватним капіталом, який 34 роки стабільно працює на банківському ринку України. Банку довіряють понад 155 тис. корпоративних клієнтів і понад 1,9 млн клієнтів – фізичних осіб. ПУМБ входить до переліку системно важливих для країни банків.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків №73 від 23.12.1991 р.

Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.

