ПУМБ — партнер Премії PaySpace Magazine Awards 2024

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — найбільший український банк з приватним капіталом, який 33 роки працює на ринку — партнер Премії PaySpace Magazine Awards 2024

Вже зовсім скоро стануть відомі результати щорічної Премії PSM Awards 2024 і ми хочемо розповісти вам про партнера заходу — ПУМБ. Банку довіряють 142 тис. корпоративних клієнтів та понад 1,8 млн клієнтів фізосіб, і ця цифра щороку зростає.

Компанія постійно впроваджує новий функціонал та продукти, серед яких зручні рішення валютообміну та міжнародних переказів, програми лояльності, ринкові тарифи та ін. 90% користувачів активно працюють із мобільним застосунком ПУМБ, і через нього банк отримує 75% нових клієнтів. У додатку відвідувач може отримати необхідні послуги та здійснити всі основні операції.

Цей банк є одним із лідерів у кредитуванні малого бізнесу, активно працює над розвитком Digital-платформи та впровадженням нових технологічних рішень для оплат малого та мікробізнесу.

ПУМБ постійно підтримує Сили безпеки та оборони та реалізує низку проєктів у сфері КСВ (корпоративна соціальна відповідальність). Загальна сума, направлена на такі проєкти, — понад 800 млн грн. Обсяг сплачених податків від лютого 2022 року — понад 9 млрд грн.

Перший Український Міжнародний Банк працює на ринку з 1991 року та входить у п’ятірку найбільших у країні за розміром депозитного портфелю фізичних осіб.

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Нагадаємо, що PaySpace Magazine Awards — це щорічна престижна Премія, яка відзначає найкращі компанії, експертів, послуги та інновації у фінтех-індустрії. Вона охоплює широке коло учасників, від банків та платіжних сервісів до страхових компаній та інноваційних стартапів, які трансформують фінансову сферу України. Участь у цьому заході є визнанням досягнень і внеску в розвиток галузі.

PSM Awards об’єднав найкращих представників фінансової та технологічної галузі, які змагаються у 24 номінаціях. Серед них — «Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів», «Стартап року», «Найкращий криптопроєкт», «Найкраще SaaS-рішення у фінтех» та інші.

Нагородження переможців відбудеться 31 січня 2025 року у Premier Palace Hotel.

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