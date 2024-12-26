Від інновацій до інклюзії: банки-номінанти PSM Awards про головне у 2024 році та плани на майбутнє

Згідно з актуальним звітом про фінансову стабільність Національного Банку України, банки протягом 2024 року забезпечили безперервне обслуговування клієнтів та надали ще більше ресурсів для подолання наслідків повномасштабного вторгнення. Платоспроможність та операційна стійкість банківського сектору не викликає занепокоєнь. Саме ці дані ще раз доводять, наскільки український фінтех спроможний відповідати на серйозні виклики.

PaySpace Magazine традиційно провели бліц-інтерв’ю з номінантами Премії серед банків, щоб дізнатися про їхні найбільші досягнення у цьому році, а також обговорили плани на 2025 і головні тренди, які будуть панувати на ринку

Яким кейсом ви пишаєтесь найбільше в цьому році?

Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідального за роздрібний бізнес, розповів, що гордість команди — це інклюзивна програма Ощаду «Моя Безбар’єрність», яка за рік розрослася та стала справді комплексною.

Її мета — побудувати безбар’єрну Україну, де кожен може відчувати себе рівним. Для досягнення цієї мети ми проводимо внутрішні інклюзивні реформи, реалізуємо проєкти підтримки ветеранів/ветеранок та ініціюємо громадські дискусії на ці важливі теми. Програма скаладється з трьох основних напрямів:

Перший напрям — внутрішні трансформації банку, що охоплюють фізичну доступність відділень, комунікаційну безбар’єрність та спеціальну сервісну модель, а також розвиток цифрових технологій.

Ми раніше вже створили 23 суперінклюзивних відділення за власним проєктом і маємо понад 700 відділень, які відповідають державним нормам інклюзивності. Також п’ять мобільних підрозділів «на колесах» обслуговують клієнтів в регіонах, що знаходяться поблизу лінії фронту чи кордону. Цього року ми також провели навчання «Інклюзивно привітні» для всіх співробітників банку. Ще одне вадливе нововведення — цифровий онбординг, завдяки якому до нашого банку можуть приєднатися клієнти, які з тих чи інших причин не в змозі завітати до відділення.

Другий напрям — фізична реабілітація ветеранів/ветеранок та їх реінтеграція в економічне життя.

У рамках цього напряму ми реалізували 4 проєкти підтримки підопічних Superhuman Center, а також розбудовуємо мережу мобільних реабілітаційних модулів для невеличких населених пунктів (загалом їх буде 4). Також ми маємо власну програму підтримки демобілізованих колег та банківські продукти для ветеранів/ветеранок, які планують започаткувати чи розвинути власну справу.

Третій напрям — ініціювання громадських дискусій щодо створення безбар’єрного середовища в Україні.

Ми організували форум з безбар’єрності, в якому взяли участь понад 160 компаній, а також підтримали тревел-шоу «Відвал ніг або All inclusive» з ведучим-ветераном Олександром Тереном, яке набрало 4 млн переглядів. Також банк підтримав паралімпійську збірну України на Паралімпіаді-2024.

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А команда Sense Bank наголосила, що одним із найуспішніших проєктів банку цього року стала програма «Джерело енергії», яка спрямована на кредитування енергоефективних та енергогенеруючих ініціатив.

Проєкт був створений у відповідь на виклики, пов’язані зі зруйнованою енергетичною інфраструктурою та нестабільним електропостачанням, та створив можливості для розвитку альтернативних джерел живлення. Для нас було важливо допомогти населенню, бізнесу, ОСББ і територіяльним громадам стати енергонезалежними у найкоротші терміни, враховуючи наслідки постійних обстрілів. Як результат, за цей рік тільки бізнесу ми видали 25 кредитів на суму 852,1 млн грн як за державною, так і власною програмами енергокредитування.

Важливою частиною цієї ініціативи стала просвітницька кампанія. Для бізнесу, ОТГ та ОСББ наша команда реалізувала освітній проєкт спільно з Міністерством економіки України, Фондом розвитку підприємництва та Фондом енергоефективності. Учасники отримали не лише фінансові інструменти для вирішення енергетичних проблем, а й експертну підтримку та практичні знання. Ми створили платформу для діалогу між представниками банківського сектору, держави та місцевих громад, аби разом знаходити ефективні рішення.

Також для жителів багатоповерхівок та власників приватних домогосподарств ми провели медійну кампанію в межах популярного ранкового телешоу, де разом із експертами розповіли, як підготувати оселю до зими та які наші фінансові продукти допомагають впоратися з енергетичними проблемами. Результатами кампанії стали позитивні відгуки від аудиторії та зростання кількості нових клієнтів банку.

«Джерело енергії» — це приклад актуального банківського продукту, який не лише надає фінансову підтримку клієнтам, але й стає їхнім надійним партнером у вирішенні нагальної проблеми енергонезалежності.

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Максим Масюк, директор департаменту розвитку Digital-платформи корпоративного бізнесу ПУМБ, також поділився головними досягненнями:

«Ми одними з перших на ринку запустили процес відкриття рахунку для юридичної особи без участі співробітників та виключно end-to-end в цифрі. Наш «Легкий вхід» триває всього 5-7 хв. Це суттєво допомагає залучати нам юридичних осіб виключно в цифрі. Зараз близько третини всього потоку юридичних осіб сегменту «мікро» використовують саме «Легкий вхід» для відкриття рахунку».

Які основні плани на наступний 2025 рік?

Планами Ощадбанку поділився Антон Тютюн, заступник голови правління, відповідального за роздрібний бізнес:

Завдання номер один для Ощаду — це продовжувати безперервну діяльність за будь-яких умов. Кожного робочого дня для клієнтів відкривають двері близько 1200 наших відділень — за даними НБУ це найбільша працююча мережа серед українських банків. Наразі понад 700 відділень готові працювати навіть у блекаут, адже обладнані альтернативними джерелами електрики. Збільшувати кількість енергонезалежних відділень ми будемо і в 2025 році. Також ми безперечно будемо забезпечувати стабільну роботу наших дистанційних каналів обслуговування.

Диджиталізація усіх процесів в Ощаді та вдосконалення застосунку Мобільний Ощад — також пріоритети наступного року. Ми намагаємося відповідати тенденціям та використовувати нові можливості в своїй роботі — працюємо над додаванням нових функцій у мобільний застосунок, розвитком еквайрингу, вдосконалюємо штучний інтелект при опрацюванні запитів у контакт-центрі тощо.

Ще один напрям реформ — зміна процесів у відділеннях. Ми успішно працюємо над тим, щоб прибрати з нашої мережі невластиві для неї функції. Багато робиться для оптимізації документообігу та перетворення банку на paperless установу.

Детальний план реформ міститься у стратегічній програму Ощаду до 2028 року, нещодавно ухваленій наглядовою радою банку.

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Щодо своїх планів команда Sense Bank відповіла наступне:

Головні пріоритети для Sense Bank як державного банку — це інноваційність, надійність та підтримка української культури. Ми робимо акцент на цифровій доступності й зручності, адже у сучасному світі це надважливо. Наш клієнт має бути впевнений, що його фінанси під надійним захистом, і водночас мати змогу швидко та просто ними керувати — будь-де та будь-коли.

Саме тому наступного року ми продовжимо вдосконалювати наш онлайн-банкінг Sense SuperApp, який отримає ще більше зручних функцій та продуктів для фізичних і юридичних осіб.

Окрім того, для нас важливо посилювати підтримку української культури та сприяти розвитку митців, які транслюють важливі меседжі як в Україні, так і за кордоном. Це наша відповідальність і наш внесок у збереження національної ідентичності.

А ось Максим Масюк, директор департаменту розвитку Digital-платформи корпоративного бізнесу ПУМБ, розповів наступне:

Ми плануємо бути активними у сегменті мікробізнесу. ФОПи — наймасовіший кластер ринку. Ми розуміємо, що зі зростанням кількості клієнтів, для всіх банків викликом буде питання фінансового моніторингу. Тому банки або будуть шукати зручні диджитальні моделі обслуговування, або просто не зможуть обслуговувати значну кількість ФОПів.

Ми будемо зміщувати акцент на сервісну модель для того, щоб обслужити цих клієнтів.

Плануємо реалізувати для наших клієнтів цифровий зручний модуль взаємодії з питань фінансового моніторингу. Це буде модуль самообслуговування, у якому клієнт може зручно пройти, скажімо, переідентифікацію або відповісти на питання фінансового моніторингу, які будуть виникати в процесі роботи.

На вашу думку, які будуть головні фінтех-тренди у 2025?

Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідального за роздрібний бізнес, вважає, що у першу чергу, це розвиток А2А платежів — переказів безпосередньо з рахунку на рахунок без передачі даних третім сторонам.

У фінтеху це рішення стає все більш популярним, поступово перетворюючись на новий стандарт для сучасного світу, оскільки пропонує миттєві перекази коштів. Це особливо важливо для e-commerce та B2B сектору, адже вони передбачають значно нижчі витрати через відсутність додаткових комісій за обробку платежів.

Серед інших трендів: розвиток безготівкових розрахунків та посилення кібербезпеки, зростання ролі мобільних застосунків, використання штучного інтелекту та big data, інтеграція з державними ініціативами, як-от «Дія», — все це формує майбутнє фінансового сектору.

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Експерти Sense Bank зауважили наступне:

У сфері розрахунків головний тренд — це впровадження системи миттєвих платежів. Ми бачимо, що клієнти поступово переходять на платежі IBAN-to-IBAN або ж міжбанківські платежі. Тож найголовніша задача для банків — створити зручний клієнтський досвід для цих переказів, над чим наша команда постійно працює.

Другий тренд — персоналізація. Так, нещодавно ми додали персональні пропозиції на головний екран в оновленому застосунку Sense SuperApp. Вони створюються для кожного клієнта індивідуально, аналізуючи його вподобання та фінансову активність. Завдяки такому персоніфікованому підходу користувач отримує акції та знижки, потрібні та актуальні саме для нього.

Крім того, важливим трендом є створення екосистеми, яка надає клієнтам можливість безшовно користуватися диджитал-продуктами. Ми працюємо над цим – і багато чого вже реалізовано. Наприклад, у Sense SuperApp можна придбати облігації, не виходячи із застосунку. Для того, щоб створити суперап, ми постійно розширюємо функціонал.

А ось Максим Масюк, директор департаменту розвитку Digital-платформи корпоративного бізнесу ПУМБ, вважає, що головним трендом стане використання даних на платформі OpenBanking (після відкриття цих даних банками та фінустановами з літа 2025 року).

На базі OpenBanking з’явиться багато і сервісів, і продуктів, і сервісних моделей, і багато нового та корисного для банківського та фінансового ринків — з точки зору клієнта. Тобто клієнтові стане зручніше користуватися послугами різних установ. До прикладу, це може бути одна платформа для адміністрування всіх рахунків, простіше оформлення кредиту. Дуже багато буде ідей та їх реалізацій на ринку. Залежить від того — хто буде першим.

Ми маємо дуже чіткі та прозорі ідеї та гіпотези, які будемо тестувати на ринку OpenBanking у 2025 році.

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