ПриватБанк запустив сервіс відеоконсультації жестовою мовою для бізнесу

ПриватБанк запровадив нову послугу для користувачів, які спілкуються жестовою мовою. З 10 грудня у застосунку «Приват24 для бізнесу» стали доступні відеоконсультації з фахівцями жестовою мовою

Про це ПриватБанк повідомив у своєму Telegram.

«Цей сервіс суттєво полегшить роботу також і бізнес-клієнтам та надасть більше можливостей вести свою справу, адже через нього клієнти з порушеннями слуху можуть отримати відповіді на свої запитання безпосередньо від банку, — пишуть у ПриватБанку. — Відсутність можливості поспілкуватися з представником банку віч-на-віч могла бути одним із бар’єрів у прийнятті рішення стати підприємцем і відкрити свою справу. Тепер люди, які спілкуються жестовою мовою, можуть почуватися більш впевнено, започатковуючи свій бізнес».

Щоб скористатися послугою, необхідно зайти в мобільний застосунок «Приват24 для бізнесу», вгорі праворуч на екрані увійти в розділ «Комунікації» (значок навушників) і обрати розділ «Консультація жестовою мовою».

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«За два місяці роботи сервісу відеоконсультацій українською жестовою мовою у Приват24 для фізичних осіб банк отримує щонайменше 10 звернень жестовою мовою за день. Впровадження цього сервісу також суттєво вплинуло на мотивацію та залучення усієї великої команди ПриватБанку, адже бачити необхідність інновації для людей і чути щирі слова вдячності клієнтів за те, що їх почули і розуміють, — це найкраща віддача і винагорода за роботу», — додали в ПриватБанку.

В Україні, згідно з даними ВООЗ, порушення слуху різного ступеня є у 2,1 мільйонів громадян; з них приблизно для 230 тисяч основним або одним з основних способів комунікації є жестова мова.

Нагадаємо, що ПриватБанк оновлює POS-термінали. ПриватБанк активно модернізує мережу POS-терміналів, пропонуючи бізнесу інноваційні рішення для роботи в умовах енергетичних викликів і переходу на цифрові сервіси. Нові моделі терміналів можуть працювати автономно до 12 годин, забезпечуючи безперебійність бізнес-процесів навіть за відсутності електропостачання.

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