ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay

Українці, що користуються цифровим гаманцем Apple Pay, тепер зможуть додавати картки ПриватБанку без ручного введення реквізитів картки

Про це повідомив ПриватБанк у своєму Telegram-каналі.

ПриватБанк налаштував безконтактне додавання власних карток до цифрового гаманця — для цього тепер треба лише поднести саму картку до смартфону.

Щоб додати картку ПриватБанку до Apple Pay, треба відкрити на iPhone застосунок «Гаманець», натиснути кнопку «додати картку» та піднести банківську картку до смартфону. Гаманець автоматично зчитає всі необхідні дані та карткою вже можна користуватися для оплати смартфоном.

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У травні 2017 року ПриватБанк першим серед українських банків запровадив для клієнтів можливість оплачувати покупки за допомогою iPhone, спільно з компанією Apple запустивши платіжний сервіс Apple Pay в Україні. Наприкінці 2023 року, завдяки партнерству ПриватБанку з Visa, було впроваджено сервіс Tap to Pay. Це дало змогу Україні стати третьою країною в Європі та шостою у світі, де підприємці та малий бізнес можуть приймати безготівкові платежі, використовуючи лише iPhone та застосунок ПриватБанку «Термінал».

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу. ПриватБанк відкрив корпоративним клієнтам та підприємцям можливість отримати кредити на розвиток бізнесу виключно в цифровому форматі через «Приват24 для бізнесу». До 4 грудня 2024 року «Онлайн кредит» в банку можна отримати з разовою комісією 0% за видачу кредиту

Раніше ми писали, на що найчастіше витрачають «Національний кешбек» клієнти ПриватБанку. Майже половина — 45,1% клієнтів ПриватБанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток «Національний кешбек» на поповнення рахунків мобільних операторів.

Крім того, ПриватБанк додав еквайринг у мобільний застосунок для бізнесу. Тепер бізнес-клієнти можуть створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінали та контролювати підключення послуг без відвідування банку.

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