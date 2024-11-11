На що найчастіше витрачають «Національний кешбек» клієнти ПриватБанку

У ПриватБанку розповіли, на що клієнти найчастіше витрачають кошти «Національного кешбеку»

Про це йдеться в пресрелізі ПриватБанку.

Майже половина — 45,1% клієнтів ПриватБанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток «Національний кешбек» на поповнення рахунків мобільних операторів. Також більше третини — 35,5% користувачів програми витрачають гроші на оплату комунальних послуг, ще 7,8% на оплату послуг інтернету та понад 3% на оплату медичних послуг.

ПриватБанк повідомляє, що всі клієнти, які вже отримали кешбек від держави та сплачують комунальні послуги, мобільний зв’язок, транспорт, медичні послуги тощо за допомогою картки «Національний кешбек» Mastercard, можуть отримати додатковий кешбек у розмірі 10%. Для цього необхідно активувати відповідну пропозицію у програмі лояльності «Привіт» в Приват24.

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На сьогодні понад 400 тисяч клієнтів ПриватБанку, які оформили цифрову картку «Національний кешбек» та підключили її до участі у програмі, вже отримали 20,5 млн грн національного кешбеку.

Відкрити спеціальну цифрову картку «Національний кешбек» Mastercard від ПриватБанку можна безкоштовно в Приват24 всього за кілька кліків. Щоб отримати кешбек від держави та додатковий кешбек від банку, після оформлення картки необхідно зайти в застосунок Дія та вибрати для отримання коштів картку ПриватБанку.

Нагадаємо, що ПриватБанк тимчасово скасував комісії для бізнесу за платежі через «Термінал». Українські підприємці зможуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком «Термінал» без комісії до кінця цього року. До програми вільного тарифу від ПриватБанку та Visa для нових користувачів «Терміналу» можуть приєднатися юридичні особи та ФОПи, які вперше завантажать мобільний застосунок, зареєструються в особистому кабінеті та прийматимуть оплати протягом строку дії акції на загальну суму від 50 тис. грн.

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