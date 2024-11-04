Мікаель Бьоркнерт: що відомо про нового СЕО Приват Банку

1 листопада став останнім днем Герхарда Бьоша на посаді СЕО ПриватБанку. 29 серпня Наглядова рада вирішила достроково звільнити його. Новим головою правління, у результаті міжнародного конкурсного відбору, став Мікаель Бьоркнерт. У цьому матеріалі ми розповімо про нього детальніше, а також поговоримо про виклики, які перед ним стоять

7 жовтня 2024, Наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду Голови Правління банку. Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, у якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону.

«Обрання пана Бьоркнерта, одного із топ банкірів Швеції, вкотре демонструє ефективність корпоративного управління ПриватБанку та здатність України попри війну залучати найкращих фахівців фінансового сектору. Цей крок також підкреслює послідовність України в питаннях інтеграції з Європейським Союзом та її прогрес на цьому шляху. Під керівництвом пана Бьоркнерта ПриватБанк і надалі відіграватиме значну роль у забезпеченні економічної стійкості України та її відбудові», — повідомили у пресслужбі фінустанови.

Що відомо про нового СЕО Приват Банку

Мікаель Бьоркнерт народився в 1966 році, навчався в Уппсальському університеті (Швеція), де у 1990 році отримав ступінь бакалавра з ділового адміністрування; має досвід роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях понад 25 років. Це підкреслює його унікальну експертизу для управління найбільшим державним банком України.

До обрання СЕО ПриватБанку він 14 років працював керівником напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації. У Swedbank пан Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу. Він також знаний на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань.

«Перед тим, як приєднатися до Swedbank, він обіймав посаду Голови Ради директорів в Bankgirot (Швеція), Керівника напрямку міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), Члена Ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції)», — розповідають у пресслужбі ПриватБанку.

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Які виклики стоять перед Мікаелем Бьоркнертом

У найбільшому за розмірами активів українському банку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці фінустанови до майбутніх викликів. Наразі ПриватБанк має понад 18 млн клієнтів і, перш за все, задача нового СЕО — покращити їх користувацький досвід та зробити так, щоб банк залишався надійним партнером, якому довіряють.

Коментуючи обрання, Нільс Мелнґайліс, голова Наглядової ради, зазначив:

«Обрання Мікаеля Бьоркнерта підкреслює, що ПриватБанк залишається відданим відповідальному лідерству, операційній досконалості та збереженню його ролі як фундаменту фінансової системи України в ці складні часи. Ми впевнені, що порядність та досвід Мікаеля, зокрема у сфері цифрового банкінгу та операційної ефективності, стануть безцінними для банку і допоможуть йому успішно пройти через цей складний період. Під його керівництвом банк продовжить надавати відмінний сервіс своїм клієнтам, зберігаючи при цьому найвищі стандарти управління та надійності. Від імені Наглядової ради висловлюю щиру подяку Герхарду Бьошу, який обіймав посаду Голови Правління ПриватБанку протягом останніх трьох з половиною років. Його лідерство та непохитна відданість справі справили тривалий і значущий вплив на всю банківську систему у найскладніші для України часи».

У своєму першому коментарі в якості кандидата на посаду голови правління Мікаель Бьоркнерт сказав:

«Для мене велика честь стати частиною ПриватБанку та його виняткової команди. Банк продемонстрував надзвичайну стійкість, і я з нетерпінням очікую можливості продовжувати його традиції, в основі яких лежать довіра, інновації та служіння українському народу. Разом із талановитими співробітниками та за підтримки Наглядової ради ми працюватимемо над забезпеченням стійкої цінності для всіх стейкхолдерів».

Також у пресслужбі фінустанови наголосили, що призначення також підлягає регуляторному погодженню Нацбанку України.

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Раніше ми також писали, що новому CEO ПриватБанку доведеться вирішувати кілька ключових завдань. Одне з них — баланс між підтримкою уряду та кредитуванням реального сектору. Попередній керівник банку зазначав, що ПриватБанк сплатив понад 56 млрд грн податків і дивідендів державі, а також має великий баланс, де значну частину становить фінансування дефіциту бюджету через ОВДП.

Рівень кредитування клієнтів залишається низьким, і є плани збільшити його, зокрема шляхом кредитування великих компаній. Також обговорювалась можливість розширення діяльності банку за кордон. Новий CEO має адаптувати банк до сучасних викликів та забезпечити підтримку українців і створення цінності для клієнтів і акціонера.

Декілька слів про ПриватБанк

ПриватБанк — найбільший державний банк України. Наразі він має понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Фінустанова — лідер у роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має потужну цифрову екосистему та розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тис. терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19 тис. працівників.

«Робота ПриватБанку спрямована на розвиток економіки України, підтримку українців та українського бізнесу і під час війни. Беремо і робимо!», — зазначають у пресслужбі банку.

Нагадаємо, що нещодавно міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило національний довгостроковий рейтинг ПриватБанку до «АА+». Прогноз рейтингу банку є стабільним.

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