Хто може стати новим СЕО ПриватБанку — Forbes

1 листопада стане останнім днем на посаді для СЕО ПриватБанку Герхарда Бьоша. 29 серпня Наглядова рада ПриватБанку вирішила достроково звільнити його

Якщо до 1 листопада не буде обрано нового генерального директора ПриватБанку, тимчасове управління фінансовою установою перейде до одного з членів правління, який виконуватиме обов’язки керівника. Про це Forbes повідомив інсайдер, обізнаний з процесом конкурсу.

«Думаю, цього разу є запит на обрання українського, а не іноземного CEO», — заявив інший представник фінансової державної установи, який побажав залишитися анонімним через делікатність питання.

Троє банкірів, обізнаних з процесом конкурсу, згадали ім’я Антона Тютюна, заступника голови правління Ощадбанку, який відповідає за роздрібний бізнес. Тютюн не підтвердив, але й не спростував свою участь у конкурсі.

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Один із цих джерел також повідомив, що серед кандидатів є чинні працівники ПриватБанку, але не став розкривати їхні імена.

Новому CEO ПриватБанку доведеться вирішувати кілька ключових завдань. Одне з них — баланс між підтримкою уряду та кредитуванням реального сектору. Попередній керівник банку зазначав, що ПриватБанк сплатив понад 56 млрд грн податків і дивідендів державі, а також має великий баланс, де значну частину становить фінансування дефіциту бюджету через ОВДП. Рівень кредитування клієнтів залишається низьким, і є плани збільшити його, зокрема шляхом кредитування великих компаній. Також обговорювалась можливість розширення діяльності банку за кордон. Новий CEO має адаптувати банк до сучасних викликів та забезпечити підтримку українців і створення цінності для клієнтів і акціонера.

Нагадаємо, що у Приват24 з’явиться новий сервіс. ПриватБанк вже восени планує запустити новий сервіс у застосунку Приват24, в межах якого кваліфікований оператор контакт-центру надаватиме клієнтам консультацію українською жестовою мовою за допомогою відеодзвінка.

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