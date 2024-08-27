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У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток

27.08.2024 15:00
Ольга Деркач
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Державний банк ПриватБанк створить спеціальну віртуальну картку для програми «Національний кешбек»

У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток

У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток Фото: freepik.com

Про це йдеться в повідомленні банку на офіційному каналі в Telegram.

ПриватБанк — партнер програми «Національний кешбек». Щоб отримувати кешбек, клієнти банку можуть оформити в Приват24 спеціальну віртуальну картку «Кешбек «Зроблено в Україні», на яку держава перераховуватиме кошти. Усі клієнти ПриватБанку отримають сповіщення, коли оформлення картки стане доступним у Приват24.

«Національний кешбек» стартує з 2 вересня та надаватиметься в разі оплати платіжною карткою (зарплатною, пенсійною, кредитною тощо) товарів українського виробництва, окрім підакцизних. Максимальний кешбек — 3 тис. грн на місяць. Ці кошти можна буде витратити на оплату послуг (комуналка, медичні послуги, спорт, кіно тощо). Також можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Також у банку зазначили, що українські виробники вже можуть подавати заявки на участь у програмі «Національний кешбек». Здійснити це можна через портал Дія. Участь виробників у програмі добровільна, тому кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які виробники подадуть для участі.

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Виробникам, щоб стати учасниками програми «Національний кешбек», необхідно:

  • увійти на портал Дія, перейти в меню «Бізнес — Підприємництво» та вибрати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження»;
  • авторизуватися за допомогою електронного підпису;
  • ознайомитися з умовами програми;
  • підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію з повною та короткою назвою, брендовою назвою та EAN (унікальний штрихкод товарів українського виробництва, який присвоюється кожному товару для ідентифікації);
  • підписати заяву електронним підписом.

Для торгових мереж реєстрація в програмі стартує з 28 серпня. Продавцям, щоб стати учасниками програми «Національний кешбек», необхідно:

  • увійти на портал Дія, зайти в розділ «Бізнес — Підприємництво» та вибрати «Перелік продавців»;
  • заповнити форму та зазначити дані про підприємство;
  • додати до заявки перелік комбінацій фіскального номера РРО із переліком комбінацій MerchantID+TerminalID, перелік адрес, де продається товар, зазначити банк обслуговування, бренд і сайт компанії;
  • перевірити заяву та підписати її електронним підписом.

Нагадаємо, що ПриватБанк відкрив доставку карток ще в 3 країни. ПриватБанк відкрив клієнтам безплатну доставку карток до США, Швейцарії та Словенії.

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Рубрики: БанкиНовиниПлатіжні карткиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкТехнології
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У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток

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