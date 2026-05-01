Скільки дивідендів сплатять ПриватБанк та Ощадбанк до держбюджету

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо розподілу прибутку двох найбільших державних банків — ПриватБанку та Ощадбанку. Відповідні документи, підготовлені Міністерством фінансів, передбачають спрямування значних дивідендів до держбюджету, що має забезпечити стабільні надходження в умовах воєнного стану

За підсумками 2025 року ПриватБанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів, що становить 70% від чистого прибутку у 29,1 млрд грн. Банк також підтвердив статус найбільшого платника податків серед банків — очікується, що до бюджету надійде близько 59 млрд грн податку на прибуток.

Фінансові результати ПриватБанку демонструють суттєве зростання. Прибуток до оподаткування досяг 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше, ніж роком раніше. Водночас банк значно покращив якість активів: частка непрацюючих активів скоротилася з 59% до 10%, а в портфелі, сформованому після націоналізації, цей показник становить лише 3,3%.

Активно розвивається і кредитування. Чистий кредитний портфель зріс у 1,7 раза — до 156 млрд грн, а сегмент великого корпоративного бізнесу збільшився у чотири рази. Паралельно зростає довіра клієнтів: обсяг коштів на рахунках досяг 731,6 млрд грн, із яких понад 500 млрд грн — внески фізичних осіб.

Ощадбанк також продемонстрував рекордні результати. Уряд затвердив спрямування 4,8 млрд грн дивідендів до бюджету, що становить 30% чистого прибутку. Сам банк завершив рік із історично найвищим показником — 16,1 млрд грн чистого прибутку, що більш ніж удвічі перевищує результат 2024 року.

Прибуток до оподаткування перевищив 19 млрд грн. Основним драйвером зростання стало кредитування економіки: процентні доходи від кредитів зросли на 23% і перевищили 20 млрд грн. Загальний операційний дохід банку збільшився на 25% — до 38,8 млрд грн, а чистий процентний дохід — на 28%, до 31,1 млрд грн.

Зростання зафіксовано в усіх ключових сегментах. Роздрібний бізнес досяг 26,7 млрд грн, мікро-, малий та середній бізнес — 30,2 млрд грн, корпоративний — 71,3 млрд грн. Така динаміка дозволяє банку зберігати фінансову стійкість і нарощувати підтримку економіки.

Уряд також затвердив річні звіти банків за 2025 рік та звіти про винагороду членів наглядових рад.

Отримані прибутки та їх розподіл формують важливе джерело фінансування держави. Йдеться насамперед про забезпечення оборонних витрат і соціальних потреб, що особливо критично в умовах війни.

Джерело: Міністерство фінансів України.