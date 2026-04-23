close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки грошей на рахунках українців у банках

23.04.2026 20:00
Микола Деркач

Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 647,2 млрд грн (1,6 трлн грн), що на 29,4 млрд грн більше за показник на початку року

Фото: pixabay.com

Про це йдеться у матеріалі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За рік, порівняно з показником станом на 1 квітня 2025 року, загальний приріст вкладів громадян склав 254,4 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2026 року:

  • вклади у національній валюті – 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за березень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті – 573,8 млрд грн  (+5,8 млрд грн за березень 2026 року).
Фото: fg.gov.ua

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,5%. Сума їх вкладів становила 189,5 млрд грн. Зазначимо, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 квітня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

Фото: fg.gov.ua

Читайте також: Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Фото: fg.gov.ua

Розподіл питомої ваги вкладів фізичних осіб в розрізі груп банків:

Фото: fg.gov.ua

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 60 банків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла

Українці все частіше беруть кредити — дослідження НБУ

Скільки коштуватиме долар у травні: прогноз

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Кому з українців підвищать пенсії у травні 23.04.2026

Кому з українців підвищать пенсії у травні
Скільки готівки зараз перебуває в обігу в Україні — Пишний 23.04.2026

Скільки готівки зараз перебуває в обігу в Україні — Пишний
Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України 23.04.2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України
26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure 23.04.2026

26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure
Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла 22.04.2026

Бізнес вивів з банків 110 млрд грн: ліквідність різко просіла
Як оформити онлайн грошову компенсацію за «пакунок малюка» 22.04.2026

Як оформити онлайн грошову компенсацію за «пакунок малюка»

Вибір редакції
Всі
Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України
ТОП статей 23.04.2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

 Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків
ТОП статей 22.04.2026

Оренда житла виходить з тіні: що стоїть за ідеєю штрафів і нових податків

Останні новини
Сьогодні  20:00

Скільки грошей на рахунках українців у банках

 Сьогодні  19:20

Клімат Європи зміниться сильніше, ніж очікували — учені

 Сьогодні  16:40

Скільки готівки зараз перебуває в обігу в Україні — Пишний

 Сьогодні  16:20

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

 Сьогодні  15:20

26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

 Сьогодні  14:00

Початок нової епохи: 21 рік тому вийшло перше відео на YouTube

 Сьогодні  12:40

У Верховній Раді ініціюють криміналізацію українофобії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.