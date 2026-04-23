Скільки грошей на рахунках українців у банках

Станом на 1 квітня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 647,2 млрд грн (1,6 трлн грн), що на 29,4 млрд грн більше за показник на початку року

Про це йдеться у матеріалі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За рік, порівняно з показником станом на 1 квітня 2025 року, загальний приріст вкладів громадян склав 254,4 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2026 року:

вклади у національній валюті – 1 073,4 млрд грн (-9,7 млрд грн за березень 2026 року);

вклади в іноземній валюті – 573,8 млрд грн (+5,8 млрд грн за березень 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,5%. Сума їх вкладів становила 189,5 млрд грн. Зазначимо, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 квітня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Розподіл питомої ваги вкладів фізичних осіб в розрізі груп банків:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 60 банків.

