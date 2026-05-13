JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

13.05.2026 15:30
Ольга Деркач

Підрозділ з управління активами JPMorgan Chase & Co. поглиблює свою присутність у сфері фінансів на базі блокчейну та планує запустити свій другий токенізований фонд

Фото: unsplash.com

Банк із Нью-Йорка подав документи на створення JPMorgan OnChain Liquidity-Token Money Market Fund (тикер — JLTXX). Фонд випускатиме цифрові токени у блокчейні Ethereum, які представлятимуть частки в його портфелі казначейських облігацій США та угод РЕПО.

Ці токени можна буде зберігати у цифрових гаманцях, передавати між інвесторами або використовувати як заставу на крипторинку. Операції з ними завершуватимуться за лічені хвилини замість одного-двох днів, як це зазвичай відбувається з традиційними фондами. Водночас базові активи залишатимуться у традиційного кастодіана.

Згідно з поданими документами, фонд інвестуватиме у державні облігації США та короткострокові угоди РЕПО, забезпечені казначейськими паперами або готівкою. Продукт розроблено відповідно до вимог Genius Act — федерального закону, який регулює стейблкоїни, прив’язані до долара, та був підписаний минулого року.

Токенізація — процес перетворення традиційних фінансових активів, таких як акції, облігації та приватний кредит, у цифрові токени на блокчейні, що представляють часткове право власності — стала одним із найдинамічніших напрямів Волл-стріт, оскільки компанії прагнуть залучити криптонативних інвесторів.

Інші великі керуючі компанії також запускають подібні продукти, намагаючись скористатися трендом. Крім того, дедалі більше фірм поспішають представити токенізовані рішення, які відповідають вимогам Genius Act. Минулого тижня BlackRock подала документи на запуск двох токенізованих фондів грошового ринку для інвесторів, які зберігають кошти у стейблкоїнах.

Остання заявка JPMorgan з’явилася після запуску My OnChain Net Yield Fund (MONY) — першого токенізованого фонду грошового ринку банку, що працює на платформі токенізації Kinexys Digital Assets.

Ринкова вартість токенізованих активів зросла більш ніж на 400% із початку 2025 року та досягла приблизно $32 млрд. Хоча це все ще небагато порівняно з трильйонами доларів у взаємних та біржових фондах, прихильники токенізації очікують подальшого розширення ринку.

Джерело: Bloomberg.

