SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) готує масштабне оновлення правил для крипторинку, ончейн-торгівлі та ШІ-фінансів. Про це заявив голова регулятора Пол Аткінс під час виступу 8 травня

За його словами, чинна регуляторна модель SEC створювалася для традиційних бірж, брокерів і клірингових компаній, тому вона дедалі гірше підходить для сучасних блокчейн-платформ, де багато функцій автоматизовані або працюють через смартконтракти.

Аткінс наголосив, що Комісія планує переглянути підходи до регулювання ончейн-ринків, включно з DeFi-протоколами, цифровими активами та ШІ-системами, які можуть самостійно ухвалювати фінансові рішення.

«Ми не можемо застосовувати правила XX століття до технологій XXI століття», — заявив він.

У SEC вважають, що сучасні криптоплатформи часто одночасно виконують функції біржі, брокера, клірингової системи та постачальника ліквідності. Через це регулятор хоче створити окремі нормативні рамки для ончейн-інфраструктури замість спроб інтегрувати її у старі моделі Волл-стріт.

Серед напрямів, які SEC планує переглянути:

правила для ончейн-торгових платформ;

статус брокерів і дилерів у випадках, коли операції виконує програмне забезпечення;

систему клірингу та розрахунків у блокчейн-мережах;

регулювання DeFi-протоколів для отримання прибутковості;

використання штучного інтелекту у фінансових сервісах.

Окремий акцент регулятор зробив на ШІ-фінансах. Аткінс заявив, що автономні AI-агенти вже здатні аналізувати ринки, проводити операції та переміщувати капітал між блокчейн-мережами без прямого втручання людини.

На його думку, SEC не повинна блокувати розвиток таких технологій через застарілі норми.

Ринок сприйняв заяви як сигнал про можливу зміну підходу SEC до криптоіндустрії після періоду жорсткого регуляторного тиску за часів попереднього голови Комісії Ґері Генслера. Якщо раніше SEC робила ставку переважно на судові позови проти криптокомпаній, то тепер регулятор дедалі частіше говорить про створення окремих правил для цифрових активів.

Аткінс також підтримав законопроєкт CLARITY Act, який має розмежувати повноваження SEC та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у сфері цифрових активів.

На тлі цих заяв учасники ринку очікують, що США можуть перейти до більш формалізованого та передбачуваного регулювання криптоіндустрії, включно з DeFi, токенізованими активами та ончейн-фінансами.

За матеріалами coindesk.com.