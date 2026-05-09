close-btn
PaySpaceMagazine

SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів

09.05.2026 14:30
Микола Деркач

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) готує масштабне оновлення правил для крипторинку, ончейн-торгівлі та ШІ-фінансів. Про це заявив голова регулятора Пол Аткінс під час виступу 8 травня

SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів

Фото: unsplash.com

За його словами, чинна регуляторна модель SEC створювалася для традиційних бірж, брокерів і клірингових компаній, тому вона дедалі гірше підходить для сучасних блокчейн-платформ, де багато функцій автоматизовані або працюють через смартконтракти.

Аткінс наголосив, що Комісія планує переглянути підходи до регулювання ончейн-ринків, включно з DeFi-протоколами, цифровими активами та ШІ-системами, які можуть самостійно ухвалювати фінансові рішення.

«Ми не можемо застосовувати правила XX століття до технологій XXI століття», — заявив він.

У SEC вважають, що сучасні криптоплатформи часто одночасно виконують функції біржі, брокера, клірингової системи та постачальника ліквідності. Через це регулятор хоче створити окремі нормативні рамки для ончейн-інфраструктури замість спроб інтегрувати її у старі моделі Волл-стріт.

Серед напрямів, які SEC планує переглянути:

  • правила для ончейн-торгових платформ;
  • статус брокерів і дилерів у випадках, коли операції виконує програмне забезпечення;
  • систему клірингу та розрахунків у блокчейн-мережах;
  • регулювання DeFi-протоколів для отримання прибутковості;
  • використання штучного інтелекту у фінансових сервісах.

Читайте також: Що буде далі з ціною Біткоїна — прогноз

Окремий акцент регулятор зробив на ШІ-фінансах. Аткінс заявив, що автономні AI-агенти вже здатні аналізувати ринки, проводити операції та переміщувати капітал між блокчейн-мережами без прямого втручання людини.

На його думку, SEC не повинна блокувати розвиток таких технологій через застарілі норми.

Ринок сприйняв заяви як сигнал про можливу зміну підходу SEC до криптоіндустрії після періоду жорсткого регуляторного тиску за часів попереднього голови Комісії Ґері Генслера. Якщо раніше SEC робила ставку переважно на судові позови проти криптокомпаній, то тепер регулятор дедалі частіше говорить про створення окремих правил для цифрових активів.

Аткінс також підтримав законопроєкт CLARITY Act, який має розмежувати повноваження SEC та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у сфері цифрових активів.

На тлі цих заяв учасники ринку очікують, що США можуть перейти до більш формалізованого та передбачуваного регулювання криптоіндустрії, включно з DeFi, токенізованими активами та ончейн-фінансами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Strategy продасть біткоїни — Майкл Сейлор

Баффетт б’є на сполох: крипторинок перетворився на казино

Ціна Біткоїна досягла $80 000: що далі

За матеріалами coindesk.com.

Рубрики: ЗаконодавствоКриптовалютиСвітНовиниШтучний інтелектСША
google news
Новини по темі
В Україні збільшать гранти для малого бізнесу 09.05.2026

В Україні збільшать гранти для малого бізнесу
Працівників ТЦК саджатимуть до в’язниці за порушення мобілізації — законопроєкт 08.05.2026

Працівників ТЦК саджатимуть до в’язниці за порушення мобілізації — законопроєкт
В Україні можуть з’явитися земельні облігації 08.05.2026

В Україні можуть з’явитися земельні облігації
Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев 07.05.2026

Податок на цифрові платформи змінили та винесуть в Раду — Гетманцев
Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін 06.05.2026

Податки на міжнародні посилки зміняться — Мінфін
Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться 06.05.2026

Гральний ринок України отримає нового регулятора: що зміниться

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  14:30

SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів

 Сьогодні  13:00

США накрило одне з найбільших цунамі в історії

 Сьогодні  10:00

В Україні збільшать гранти для малого бізнесу

 08.05.2026  20:10

Фізики виявили місце у Всесвіті, де час може рухатися назад

 08.05.2026  19:20

НБУ змінив стратегію розвитку кредитування в Україні

 08.05.2026  18:30

Що буде далі з ціною Біткоїна — прогноз

 08.05.2026  17:40

Працівників ТЦК саджатимуть до в’язниці за порушення мобілізації — законопроєкт

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.