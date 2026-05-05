Баффетт б’є на сполох: крипторинок перетворився на казино

Воррен Баффетт, голова ради директорів Berkshire Hathaway (NYSE: BRK), попередив інвесторів про зростання спекулятивної активності, особливо на крипторинку

За словами Баффетта, інвестори ніколи раніше не були в такому азартному настрої, як зараз. Про це він заявив в інтерв’ю CNBC, записаному під час щорічних зборів Berkshire Hathaway у 2026 році. 95-річний американський інвестор, відповідаючи на запитання щодо поточних макрооцінок, порівняв сучасні ринки з церквою, до якої прибудували казино.

«Якщо ви купуєте або продаєте одноденні опціони — це не інвестування і навіть не спекуляція, це азартна гра… Ніколи раніше люди не були настільки схильні до азарту, як зараз», — зазначив Баффетт.

Ще на зустрічі Berkshire Hathaway у 2018 році Баффетт назвав Біткоїн «щурячою отрутою у квадраті» та послідовно стверджував, що він має суто спекулятивний характер. Через те, що криптоактиви не генерують грошових потоків, Баффетт закликає інвесторів до обережності.

Баффетт визнав технологічну перевагу молодших інвесторів

Попри критику спекулятивної поведінки, Баффетт визнав, що молодші інвестори мають реальну перевагу в технологіях. Він зазначив, що вже кілька років не вивчає нові галузі.

«Я вже кілька років не вивчаю нові індустрії. Я не матиму переваги над багатьма молодшими людьми, які виросли разом із ними та користуються цими продуктами», — сказав він.

Berkshire Hathaway зберігає обережність щодо інвестицій у нові технологічні галузі, зокрема пов’язані з Web3. Обсяг готівкових резервів компанії досяг рекордних $397 млрд під керівництвом CEO Грега Абеля, який очолив компанію в січні 2026 року. Berkshire не інвестувала в регульовані криптоінвестиційні інструменти, зокрема спотові Біткоїн-ETF.

Водночас Баффетт погодився, що найкращі можливості з’являються тоді, коли макроекономічна ситуація викликає паніку. Це може бути актуальним з огляду на те, що крипторинок за останній рік різко знизився, навіть попри те, що ключові фондові індекси нещодавно досягли нових максимумів.

За матеріалами finbold.com.