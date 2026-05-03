Як зміниться ціна Біткоїна: прогноз Franklin Templeton

03.05.2026 11:30
Микола Деркач

Поки ціна Біткоїна (BTC) демонструє короткостроковий тиск продажів, інвестиційна компанія Franklin Templeton з активами на $1,68 трлн оприлюднила оптимістичний прогноз на 2026 рік

Крістофер Єнсен, директор із досліджень цифрових активів у Franklin Templeton Digital Assets, заявив, що базовий сценарій компанії передбачає повернення BTC вище $100 000 у 2026 році. Під час інтерв’ю Milk Road у четвер, 30 квітня, він пояснив, що існує ймовірний сценарій, за якого флагманська криптовалюта спершу відновить позиції над 200-денною ковзною середньою, а потім знову перевищить позначку $100 000.

Водночас Єнсен наголосив, що Franklin Templeton не підтримує прогнози щодо зростання BTC до $1 млн протягом наступних 12 місяців. За його словами, рух ціни вище $100 000 може супроводжуватися високою волатильністю та періодами нестабільної консолідації.

«Усе певною мірою зважується ймовірностями. Але якщо говорити про наш базовий сценарій, то ми вважаємо, що ціна повернеться вище $100 000 — це ключовий рівень», — зазначив Єнсен.

Водночас представник компанії додав, що Біткоїн і ширший крипторинок наразі залишаються в умовах макроведмежого тренду. Зокрема, BTC формує нижчі максимуми та мінімуми з моменту досягнення історичного максимуму близько $126 198 сім місяців тому.

Чому Franklin Templeton очікує зростання Біткоїна у 2026 році

Попри поточні песимістичні настрої, Franklin Templeton підтвердила свій оптимістичний прогноз щодо Біткоїна на 2026 рік, посилаючись на кілька факторів.

Зокрема, за словами Єнсена, актив проходить «здорову корекцію», спричинену зниженням кредитного плеча, яке посилилося після криптокраху 11 жовтня 2025 року.

Крім того, компанія звертає увагу на стабільний інституційний попит, особливо у США, що підтримується більш чітким регуляторним середовищем. Очікується, що закон Clarity Act — ініціатива з легалізації криптоактивів на федеральному рівні — може бути ухвалений до кінця року.

У разі цього можливий перерозподіл капіталу із золота та акцій на користь Біткоїна, що може посилити його довгостроковий зростаючий тренд.

За матеріалами finbold.com.

