Ethereum може досягнути $60 000 — Том Лі

Ціна Ethereum повторно тестує довгострокову лінію підтримки, від якої раніше почалося зростання на 5 200%. Така фрактальна модель вказує на потенційний рух до $60 000 до 2030 року

Гігантський висхідний канал на графіку ETH націлений на $60 000

Співзасновник Fundstrat Том Лі поширив оптимістичний прогноз аналітика Crypto Patel, який очікує, що ціна ETH досягне $60 000 у найближчі роки.

Йдеться про довгостроковий висхідний канал, який визначає динаміку ETH з 2017 року. Його верхня та нижня трендові лінії неодноразово виступали рівнями опору та підтримки в різних ринкових циклах.

Наприклад, у 2020 році ETH відскочив від нижньої межі каналу, після чого виріс приблизно на 5 200% до верхньої лінії, де цикл і завершився.

Станом на кінець квітня ціна ETH знову стабілізувалася біля нижньої межі каналу — в «зоні накопичення» в діапазоні $1 300–$2 000.

Crypto Patel вважає, що формується багаторічне відновлення ціни, називаючи це «угодою покоління» для «терплячих інвесторів». Згідно з його прогнозом, ETH може зрости на 1 000% — до приблизно $15 800 до 2028 року та на 3 150% — до $60 000 до 2030 року.

Лі поширив цей прогноз після того, як BitMine — компанія з управління резервами Ethereum, яку він очолює — придбала ETH на суму $235 млн. Це збільшило її загальні резерви до понад 5 млн ETH, або близько 4% від поточної пропозиції Ethereum.

Масштабні покупки підкреслюють агресивну стратегію накопичення ETH з боку BitMine, попри високу волатильність ринку. Станом на кінець квітня нереалізовані збитки компанії від цих інвестицій становили приблизно $6,5 млрд.

Ведмеді можуть зламати сценарій

З 2021 року Ethereum торгується в межах великого симетричного трикутника — нейтральної формації, яка може завершитися проривом у будь-який бік. У липні 2025 року ціна короткочасно вийшла за межі структури, але прорив виявився хибним, і ETH повернувся назад у діапазон.

Рішуче падіння нижче нижньої трендової лінії, яка зараз проходить поблизу рівня 0,786 за Фібоначчі — близько $1 834, — послабить бичачий сценарій.

Втрата цієї підтримки може відкрити шлях до глибшого падіння — до рівня 1,0 за Фібоначчі, приблизно $1 000, що збігається з негативними прогнозами кількох аналітиків на початку року.

У такому випадку нереалізовані збитки BitMine можуть зрости приблизно до $13,2 млрд, виходячи із середньої ціни купівлі близько $3 600 за ETH станом на квітень.

Попри це, довгострокові прогнози для Ethereum залишаються позитивними. Зокрема, VanEck і Standard Chartered у своїх більш оптимістичних сценаріях очікують зростання до $22 000 та $40 000 відповідно.

Джерело: Cointelegraph.