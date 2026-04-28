close-btn
PaySpaceMagazine

Якою буде ціна Біткоїна у травні — прогноз де Поппе

28.04.2026 10:10
Ольга Деркач

Після чотирьох поспіль «бичачих» тижнів Біткоїна (BTC) криптоексперт Міхаель ван де Поппе очікує, що флагманська криптовалюта продовжить висхідний тренд у травні 2026 року

Фото: freepik.com

27 квітня де Поппе зробив сміливий прогноз щодо ціни BTC, спираючись виключно на технічний аналіз. За його словами, у травні Біткоїн може зрости до діапазону ліквідності $85 000–$88 000, після чого можливі або корекція, або консолідація.

Експерт зазначив, що ціна Біткоїна стабільно утримується вище зони опору $71 438–$73 408, яка в березні виступала сильним бар’єром. Щоб досягти наступного рівня опору, за його оцінкою, покупці мають перетворити «стіну продажів» поблизу $80 646 на рівень підтримки.

Водночас цей «бичачий» сценарій на травень може не реалізуватися, якщо BTC розвернеться від поточного рівня опору близько $79 127. Крім того, індекс відносної сили (RSI) демонструє ведмежу дивергенцію, що супроводжується потенційною формацією «подвійна вершина» за останній тиждень.

Ключові фактори, які можуть вплинути на ціну Біткоїна у травні

Ціна Біткоїна у травні значною мірою залежатиме від використання кредитного плеча та ситуації на спотовому ринку. Оскільки квітневе зростання BTC було зумовлене активністю трейдерів із плечем, подальше відновлення можливе, якщо покупці на спотовому ринку перевищать чистий обсяг продавців.

Втім, якщо попит на спотовому ринку, зокрема з боку Біткоїн-ETF, знизиться у травні, корекція може стати неминучою, адже зростання, підживлене кредитним плечем, є нестійким.

Водночас на динаміку Біткоїна можуть вплинути рішення щодо монетарної політики від Федеральної резервної системи США, Банку Японії, Банку Канади, Банку Англії та Європейського центрального банку.

Крім того, волатильність BTC у травні може залежати від очікуваного голосування щодо законопроєкту Clarity Act — запропонованої регуляторної рамки США для легалізації криптоактивів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Вибір редакції
Всі
PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують
ТОП статей 27.04.2026

PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують

 Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України
ТОП статей 23.04.2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

Останні новини
Сьогодні  18:20

ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу

 Сьогодні  16:00

Nova Post запускає доставку у поштомати в Австрії

 Сьогодні  14:50

На monoбазарі запустили аукціони: як працюють

 Сьогодні  13:40

Meta купуватиме електроенергію з космосу

 Сьогодні  12:30

Трамп оновив інвестиційне портфоліо: що змінилося

 Сьогодні  11:20

Нацбанк оновив правила валютних платежів

 Сьогодні  10:10

Якою буде ціна Біткоїна у травні — прогноз де Поппе

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.