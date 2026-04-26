Біткоїн зіткнувся з найбільшою квантовою загрозою: підтверджено новий тип атаки

26.04.2026 13:00
Ольга Деркач

Мережа Біткоїна (BTC) наразі стикається з найбільшою квантовою загрозою після того, як дослідник зламав 15-бітний ключ криптографії на еліптичних кривих (ECC) за допомогою публічно доступного квантового комп’ютера

24 квітня організація з дослідження квантових обчислень Project Eleven присудила 1 BTC незалежному досліднику Джанкарло Леллі після того, як йому вдалося відновити приватний ключ із публічного, перебравши 32 767 можливих комбінацій. Леллі використав хмарне квантове обладнання, доступне широкому загалу, щоб зламати 15-бітний ECC.

Попередня публічна демонстрація подібної атаки обмежувалася 6-бітним ключем — її у вересні 2025 року здійснив Стів Тіппеконнік. Таким чином, за 8 місяців можливість квантової атаки на Біткоїн зросла у 512 разів.

«Вимоги до ресурсів для такого типу атак постійно знижуються, і разом із цим зменшується бар’єр для їх практичного застосування», — зазначив генеральний директор Project Eleven Алекс Пруден.

Що означає ця атака на ECC для Біткоїна

Кожен біткоїн-гаманець використовує приватний ключ — унікальне 256-бітне число, математично пов’язане з його публічним ключем. Тому злам 15-бітного ECC поки що не становить прямої загрози для BTC, але є суттєвим технологічним проривом менш ніж за рік.

Раніше дослідники Google оцінювали, що достатньо потужний квантовий комп’ютер зможе зламати задачу дискретного логарифмування на еліптичних кривих (ECDLP) до 2029 року. Крім того, в Google прогнозували, що такий комп’ютер зможе перехопити транзакцію Біткоїна, розшифрувавши приватний ключ із публічного всього за 9 хвилин — тобто швидше, ніж триває стандартне підтвердження транзакції (близько 10 хвилин).

Станом на момент написання близько 6,9 млн Біткоїнів на суму приблизно $534,30 млрд зберігаються у гаманцях, де публічні ключі є відкритими. У Project Eleven підкреслюють необхідність переходу блокчейнів на постквантове шифрування. Водночас перехід від 15-бітних до 256-бітних ключів залишається серйозним інженерним викликом, який може розвиватися швидше, ніж очікується.

Наразі Project Eleven готує наступний етап досліджень, зосереджений на поєднанні передових моделей штучного інтелекту та квантового криптоаналізу.

