Золото, акції чи Біткоїн: який актив краще обрати у 2026

Станом на зараз 2026 рік видався вкрай волатильним для різних активів і класів активів. Він поєднав різкі просідання, серйозні побоювання рецесії, але водночас і серію нових історичних максимумів для індексів, зокрема еталонного S&P 500

Показово, що традиційний «тихий притулок» — золото — став значно чутливішим до ризиків, акції демонструють суттєву розбіжність між секторами, а Біткоїн одночасно загрожує новою «криптозимою» й обіцяє безпрецедентне зростання.

Розбираємося, який із найпопулярніших активів у світі показав найкращу динаміку та який має найбільший потенціал до кінця 2026 року.

Чому золото може стати головним активом 2026 року

Попри те, що золоту не вдалося повністю втримати потужне зростання у січні, воно залишається найприбутковішим активом року за показником рентабельності інвестицій від початку 2026-го.

Зокрема, спочатку ціна металу зросла на 25,07% — до $5 418, після чого швидко впала на 13,97% — до $4 661. Станом на момент написання золото демонструє приріст на 9,45% — до $4 735.

Втім, найбільш показовим є те, як актив поводився під впливом потужних геополітичних факторів — і саме це може свідчити про втрату частини його привабливості після багаторічного зростання.

Після стрімкого підйому одразу після атаки США та Ізраїлю на Іран, золото різко обвалилося і навіть після відновлення залишається на 11% нижче за максимум 2 березня — $5 321.

У результаті складається враження, що зростання останніх років вивело золото на рівні, які складно підтримувати. Це підвищує ризики інвестицій у другій половині 2026 року та обмежує потенціал подальшого зростання.

Чому Біткоїн може стати головним активом 2026 року

Біткоїн несподівано демонструє сильні позиції від початку року. Різке падіння наприкінці січня — на початку лютого натякало, що бичачий цикл, який завершився новим історичним максимумом понад $125 000 наприкінці 2025 року, вичерпався.

Попри це, оптимістичні прогнози великих фінансових установ, озвучені на початку 2026-го, почали підтверджуватися: після консолідації протягом більшої частини першого кварталу Біткоїн у квітні перейшов до зростання.

Крім того, хоча цінові коливання стали більш різкими, поведінка Біткоїна за останні шість місяців нагадує динаміку другого та третього кварталів 2024 року.

Тоді криптовалюта також довго не могла вийти з низхідного тренду, але зрештою стабілізувалася і перейшла до зростання, яке привело до нового історичного максимуму.

Водночас, попри потенціал значного зростання — деякі інституційні аналітики в січні прогнозували досягнення $150 000 до 31 грудня — наразі не видно чітких каталізаторів для нового бичачого імпульсу.

Зокрема, важливим фактором розвороту у 2024 році стали президентські вибори у США та повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Чому акції можуть стати найкращою інвестицією у 2026 році

Хоча американський фондовий ринок загалом відстає від золота у 2026 році — індекс S&P 500 зріс на 4,07% з початку року — окремі сектори стали беззаперечними лідерами перших місяців.

Зокрема, енергетичний сектор показав стрімке зростання і піднявся на 23,36% з 2 січня. Це пов’язано як із військовими конфліктами, так і з політикою Дональда Трампа, спрямованою на активне нарощування видобутку.

Позитивні очікування зберігаються і на решту року: великі компанії з видобутку викопного палива, ймовірно, і надалі отримуватимуть вигоду від високих цін, адже, за оцінками, глобальним ланцюгам постачання знадобиться від 6 до 12 місяців для відновлення після збитків, спричинених війною з Іраном.

Іншим важливим, але менш передбачуваним сегментом є виробники пам’яті та напівпровідників.

Ці компанії суттєво випереджають ринок на тлі новин про нові інвестиції у розвиток інфраструктури штучного інтелекту, який водночас просувається, але стикається з уповільненням.

Якщо прогнози аналітиків і топменеджерів щодо розвитку ШІ справдяться, напівпровідниковий, енергетичний і пов’язані сектори можуть залишатися найпривабливішими для інвестицій до кінця 2026 року. Водночас ризики скорочення капітальних витрат, скасування або затримки проєктів і негативна реакція суспільства можуть послабити цей сценарій.

Джерело: Finbold.