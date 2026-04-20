Цей цикл Біткоїна «значно» відстає від попередніх халвінгів — аналітик

Поточний ринковий цикл Біткоїна (BTC) є «значно» слабшим за три попередні, вважає Алекс Торн, керівник досліджень інвестиційної компанії Galaxy

Він порівняв динаміку ціни після халвінгу у квітні 2024 року з циклами 2012, 2016 та 2020 років. За його словами, нинішній цикл демонструє суттєво нижчу волатильність і скромніший потенціал зростання. Історичний максимум вище $125 000, зафіксований 5 жовтня 2025 року, лише на 97% перевищив рівень халвінгу 2024 року — близько $63 000.

Для порівняння, під час циклу після халвінгу 2012 року ціна BTC зросла приблизно на 9 294% і досягла близько $1 163. У циклі 2016 року зростання становило близько 2 950% — до рівня близько $19 891. Після халвінгу 2020 року ціна піднялася приблизно на 761%.

«Четвертий цикл значно поступається попереднім, — написав Торн. — Це нова норма чи нова норма, яка діятиме лише певний час?»

Зниження волатильності в кожному наступному циклі халвінгу свідчить про зміну традиційної ринкової динаміки. Це може означати, що ціна BTC дедалі більше залежатиме від інших факторів, а не лише від халвінгу чи теорії чотирирічних циклів.

Цікаве по темі: Де у світі офіційно заборонено Біткоїн

30-денний індекс волатильності Біткоїна, який зростав до 9,64% 2 квітня 2020 року, у поточному циклі не перевищував 3,11% (останній такий рівень зафіксовано 24 серпня 2024 року). За останніми даними Bitbo, поточне значення становить близько 1,75%.

Критики зазначають, що аналіз ігнорує передчасний історичний максимум до халвінгу 2024 року

У березні 2024 року BTC досяг тодішнього історичного максимуму понад $70 000 — за місяць до квітневого халвінгу.

Головним драйвером зростання стало схвалення Біткоїн-ETF у США в січні 2024 року.

На думку критиків, цей нетиповий випадок — коли новий максимум було досягнуто ще до халвінгу — спотворює оцінку ефективності поточного циклу в аналізі Торна.

Водночас просадки Біткоїна стали менш глибокими разом зі зниженням волатильності, зазначають у Fidelity Digital Assets.

У попередніх ведмежих ринках BTC втрачав від 80% до 90%, за словами аналітика Fidelity Digital Assets Зака Вейнрайта.

Натомість падіння від максимуму понад $125 000 до $60 000 означає зниження трохи більше ніж на 50%.

Станом на останні дані найбільша криптовалюта торгується близько $74 703, піднявшись майже на 5% за останні сім днів, за даними TradingView.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Мережа Біткоїна споживає електроенергії більше, ніж Україна та більшість країн світу

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у криптопортфель Трампа

Криптотрейдер перетворив $960 на $337 тис. за дві години

Джерело: Cointelegraph.