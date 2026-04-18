Мережа Біткоїна споживає електроенергії більше, ніж Україна та більшість країн світу

Мережа Біткоїна залишається однією з найенергоємніших цифрових систем у світі, що регулярно стає предметом дискусій серед експертів, екологів та регуляторів

За оцінками Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, річне споживання електроенергії мережею становить близько 120–150 ТВт·год. Водночас окремі аналітичні платформи, зокрема Digiconomist, наводять ще вищі показники — понад 170 ТВт·год на рік. Для розуміння масштабів ці цифри часто порівнюють зі споживанням електроенергії цілих країн.

Наприклад, йдеться про рівень, співставний із такими державами, як Аргентина або Нідерланди. Інший показник — еквівалент роботи приблизно 15–20 атомних енергоблоків протягом року, що відповідає 3–5 повноцінним атомним електростанціям.

Для порівняння, Україна у 2023 році спожила близько 90 ТВт·год електроенергії (точні дані за 2024 та 2025 рік не розголошуються). До повномасштабної війни цей показник був значно вищим — у 2021 році споживання становило близько 150–160 ТВт·год на рік.

Основна причина високого енергоспоживання Bitcoin-мережі — використання механізму консенсусу Proof-of-Work. Саме він лежить в основі роботи і забезпечує безпеку та стійкість мережі до атак. Для підтвердження транзакцій майнери виконують складні обчислення, що потребують значних потужностей і, відповідно, великої кількості електроенергії.

Критики зазначають, що така модель створює додаткове навантаження на енергосистеми та може негативно впливати на екологію, особливо якщо електроенергія генерується з викопного палива. Водночас прихильники Біткоїна наголошують, що дедалі більше майнінгових компаній переходять на відновлювані джерела енергії, а також використовують надлишкову або «втрачену» електроенергію.

Попри суперечки, альтернативні моделі вже набирають популярності. Зокрема, деякі блокчейни переходять на менш енергоємні алгоритми, як-от Proof-of-Stake, який не потребує таких обчислювальних витрат.

Втім, Біткоїн поки не планує змінювати свою архітектуру. Саме Proof-of-Work вважається ключовим елементом його безпеки та децентралізації, тому питання енергоспоживання і надалі залишатиметься одним із головних викликів для цієї технології.

Допоміжні матеріали: Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, Digiconomist.