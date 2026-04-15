BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

15.04.2026 15:40
Микола Деркач

На тлі короткострокового зростання ціни Біткоїна (BTC) найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock наростила свою експозицію до активу, акумулювавши майже $250 млн за 48 годин

BlackRock інвестувала майже $250 млн у цю криптовалюту за два дні

Фото: pixabay.com, freepik.com

Фонд iShares Bitcoin Trust зафіксував чистий приплив у $34,7 млн 13 квітня, після чого 14 квітня надійшло ще $213,8 млн. Загалом за два дні обсяг інвестицій становив близько $248,5 млн.

Водночас ці припливи відбулися на тлі помітних змін на ширшому ринку спотових Біткоїн-ETF у США.

13 квітня сектор зазнав значних чистих відтоків у розмірі $291 млн через масові погашення в кількох фондах. Однак уже наступного дня настрої змінилися: загальний чистий приплив відновився до $411,4 млн, оскільки низка емітентів продемонструвала суттєве зростання.

Ринок крипто-ETF повертається до зростання

Розворот тенденції підтримали значні припливи в ключові ETF, зокрема під управлінням Fidelity Investments та ARK Invest, поряд із домінуючим внеском BlackRock — у той час як Біткоїн намагається повернутися до рівня $75 000.

Загалом за тиждень динаміка залишалася позитивною: американські спотові Біткоїн-ETF зафіксували близько $871 млн чистих припливів — це найкращий тижневий результат із лютого, що повернуло річний показник у позитивну зону на рівні близько $2 млрд.

Читайте також: Халвінг наближається: Біткоїн пройшов половину циклу

Продукти на базі Ethereum також продемонстрували стійкість: тижневі припливи становили близько $187 млн, що стало розворотом після попередніх відтоків.

Тим часом активніша участь Волл-стріт у крипторинку додала новий імпульс таким продуктам.

Зокрема, фонд Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), запущений 8 квітня як перший спотовий Біткоїн-ETF від великого банку США, продовжує стабільно залучати інтерес інвесторів, зокрема завдяки низькій комісії на рівні 0,14%.

Крім того, у вівторок Goldman Sachs подав заявку до SEC на запуск свого першого ETF, пов’язаного з Біткоїном — Bitcoin Premium Income ETF.

Цей активно керований продукт має на меті забезпечити експозицію до спотового Біткоїна, а також генерувати додатковий дохід за допомогою опціонних стратегій. Аналітики очікують можливий запуск у найближчі місяці, що свідчить про подальший розвиток криптопродуктів, орієнтованих на дохідність.

Станом на момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $74 082, продемонструвавши незначне зниження майже на 1% за останні 24 години. Водночас у тижневому вимірі BTC зріс на 1,3%.

За матеріалами finbold.com.

