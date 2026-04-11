Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт

11.04.2026 14:30
Микола Деркач

Поки новини про квантові обчислення все частіше з’являються в контексті Біткоїна, деякі дослідники проаналізували, наскільки реальною є ця загроза на сьогодні та що насправді може бути небезпечним

Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт

У мережі Біткоїна 6,26 млн монет із відкритими публічними ключами

Підприємець у сфері апаратного забезпечення Родольфо Новак опублікував дві статті в X, у яких розглянув, що саме наукові дослідження про квантові обчислення говорять про реальний рівень загрози для Біткоїна.

Квантові обчислення — це нова технологія, що використовує закони квантової фізики для розв’язання задач, надзвичайно складних для класичних комп’ютерів. Про неї давно говорять як про перспективну, але останнім часом вона все частіше з’являється в новинах.

У контексті Біткоїна існує припущення, що квантові комп’ютери можуть становити загрозу мережі двома способами. Перший — це можливість обчислити приватний ключ гаманця з його публічного ключа. У разі успіху зловмисник зможе отримати доступ до коштів.

Втім, ця загроза стосується лише гаманців із відкритими публічними ключами. Наразі в таких гаманцях зберігається 6,26 млн BTC, включно з монетами Сатоші. Це приблизно 31% від обігу криптовалюти.

Інша потенційна загроза — це значне прискорення майнінгу завдяки квантовим обчисленням. Однак Новак вважає цей сценарій нереалістичним. Згідно з дослідженням 2025 року, енергоспоживання квантового майнінгу настільки велике, що його можна порівняти з енергією Сонця.

«Щоб майнити Біткоїн за допомогою квантового комп’ютера, знадобилося б приблизно 3% від загальної енергії, яку виробляє Сонце», — зазначив він.

Хоча квантовий майнінг виглядає фантастикою, інша загроза теоретично залишається. Але це не означає, що вона вже існує або з’явиться найближчим часом.

Новак підкреслив, що для зламу криптографії BTC необхідно виконати завдання, еквівалентне факторизації числа з 1 300 цифр. Поки що квантові комп’ютери навіть близько не наблизилися до такого рівня.

Крім того, як показують дані, квантові обчислення досі не виправдали більшості прогнозів, за винятком одного напрямку.

Читайте також: У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото

Попри те що квантові комп’ютери можуть залишатися далеким майбутнім, Новак наголошує: Біткоїн усе одно потребує оновлення. Раніше мережа вже проходила через великі апдейти, однак прогрес часто є повільним.

Наразі вже ведеться робота над пропозицією BIP-360, яка передбачає захист від квантових атак.

Водночас справжня загроза для BTC може бути не пов’язана з квантовими технологіями. Історично багато криптографічних систем зламувалися за допомогою класичних математичних методів.

«Саме це є справжньою причиною, чому Біткоїн має впроваджувати альтернативні криптографічні схеми, — зазначив Новак. — Не тому, що квантові комп’ютери вже на підході — вони можуть ніколи не з’явитися. А тому, що покладатися на одну криптографічну гіпотезу для мережі вартістю $2 трлн — це ризик, який серйозна інженерія має усувати заздалегідь».

Ціна BTC

На момент написання матеріалу Біткоїн торгується на рівні близько $72 600, зрісши майже на 6% за останні 24 години.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

Як зміниться ціна Solana у 2026 — прогноз

За матеріалами bitcoinist.com.

Новини по темі
Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026 10.04.2026

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026
У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото 08.04.2026

У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото
Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF 08.04.2026

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF
Стратег Bloomberg прогнозує падіння Біткоїна до $10 000 у 2026 07.04.2026

Стратег Bloomberg прогнозує падіння Біткоїна до $10 000 у 2026
Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди 06.04.2026

Соло-майнер Біткоїна добув блок і отримав близько $210 000 винагороди
Крипторинок повернувся до зростання після притоку $100 млрд за кілька годин 06.04.2026

Крипторинок повернувся до зростання після притоку $100 млрд за кілька годин

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  14:30

Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт

 Сьогодні  11:30

Скільки податків сплатила lifecell протягом повномасштабної війни

 Сьогодні  10:00

Україна на глобальному ринку: чим торгували та за що платили у 2025

 10.04.2026  19:00

UniCredit готується закрити бізнес у Росії замість продажу активів

 10.04.2026  17:40

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

 10.04.2026  17:00

Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт

 10.04.2026  16:20

Польський ритейлер планує вийти на ринок України

 Всі новини
