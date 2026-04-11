Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт

Поки новини про квантові обчислення все частіше з’являються в контексті Біткоїна, деякі дослідники проаналізували, наскільки реальною є ця загроза на сьогодні та що насправді може бути небезпечним

У мережі Біткоїна 6,26 млн монет із відкритими публічними ключами

Підприємець у сфері апаратного забезпечення Родольфо Новак опублікував дві статті в X, у яких розглянув, що саме наукові дослідження про квантові обчислення говорять про реальний рівень загрози для Біткоїна.

Квантові обчислення — це нова технологія, що використовує закони квантової фізики для розв’язання задач, надзвичайно складних для класичних комп’ютерів. Про неї давно говорять як про перспективну, але останнім часом вона все частіше з’являється в новинах.

У контексті Біткоїна існує припущення, що квантові комп’ютери можуть становити загрозу мережі двома способами. Перший — це можливість обчислити приватний ключ гаманця з його публічного ключа. У разі успіху зловмисник зможе отримати доступ до коштів.

Втім, ця загроза стосується лише гаманців із відкритими публічними ключами. Наразі в таких гаманцях зберігається 6,26 млн BTC, включно з монетами Сатоші. Це приблизно 31% від обігу криптовалюти.

Інша потенційна загроза — це значне прискорення майнінгу завдяки квантовим обчисленням. Однак Новак вважає цей сценарій нереалістичним. Згідно з дослідженням 2025 року, енергоспоживання квантового майнінгу настільки велике, що його можна порівняти з енергією Сонця.

«Щоб майнити Біткоїн за допомогою квантового комп’ютера, знадобилося б приблизно 3% від загальної енергії, яку виробляє Сонце», — зазначив він.

Хоча квантовий майнінг виглядає фантастикою, інша загроза теоретично залишається. Але це не означає, що вона вже існує або з’явиться найближчим часом.

Новак підкреслив, що для зламу криптографії BTC необхідно виконати завдання, еквівалентне факторизації числа з 1 300 цифр. Поки що квантові комп’ютери навіть близько не наблизилися до такого рівня.

Крім того, як показують дані, квантові обчислення досі не виправдали більшості прогнозів, за винятком одного напрямку.

Читайте також: У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото

Попри те що квантові комп’ютери можуть залишатися далеким майбутнім, Новак наголошує: Біткоїн усе одно потребує оновлення. Раніше мережа вже проходила через великі апдейти, однак прогрес часто є повільним.

Наразі вже ведеться робота над пропозицією BIP-360, яка передбачає захист від квантових атак.

Водночас справжня загроза для BTC може бути не пов’язана з квантовими технологіями. Історично багато криптографічних систем зламувалися за допомогою класичних математичних методів.

«Саме це є справжньою причиною, чому Біткоїн має впроваджувати альтернативні криптографічні схеми, — зазначив Новак. — Не тому, що квантові комп’ютери вже на підході — вони можуть ніколи не з’явитися. А тому, що покладатися на одну криптографічну гіпотезу для мережі вартістю $2 трлн — це ризик, який серйозна інженерія має усувати заздалегідь».

Ціна BTC

На момент написання матеріалу Біткоїн торгується на рівні близько $72 600, зрісши майже на 6% за останні 24 години.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

Як зміниться ціна Solana у 2026 — прогноз

За матеріалами bitcoinist.com.