Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

Сектор альткоїнів нині залишається суттєво недооціненим, а динаміка окремих активів, зокрема Ethereum і Solana на місячному таймфреймі, може свідчити про привабливі можливості для входу. Таку думку висловив керівник дослідницького напряму Grayscale Investments Зак Пандл

У своїй аналітичній нотатці він звернув увагу на те, що після запуску Біткоїн-ETF — події, яку вважають відправною точкою для притоку інституційного капіталу — альткоїни в середньому втратили 59% від своїх максимумів, але водночас додали близько 2% від мінімальних значень.

За словами Пандла, зараз ці активи торгуються біля нижньої межі трирічного діапазону. У своїх висновках він спирається, зокрема, на власний індекс альткоїнів Grayscale.

Експерт також наводить додаткові аргументи. Попри загальне зниження на глобальних ринках, альткоїни демонструють відносну стійкість. Наприклад, індекс S&P 500 у березні 2026 року знизився приблизно на 5%.

Водночас Grayscale Crypto Sectors Index за цей період додав 4%. Цей індекс відображає динаміку кошика криптоактивів, згрупованих за напрямами — зокрема ШІ та DeFi.

Окремо зазначається, що Ethereum за місяць зріс на 5,8%, за даними TradingView.

На думку Пандла, така поведінка ринку може сигналізувати про стан перепроданості активів і водночас збереження позитивних фундаментальних факторів. Він зазначає, що інвестори з довгостроковим горизонтом уже можуть розглядати вхід, тоді як більш активні трейдери, ймовірно, віддадуть перевагу очікуванню додаткових сигналів.

«Протягом останнього місяця альткоїни торгуються напрочуд добре в умовах складної макроекономічної ситуації. Динаміка цін, можливо, підказує нам, що ми досягли більш стійкого дна. Це ще належить побачити, але я думаю, що ситуація виглядає обнадійливо», — зазначив він.

Подібні оцінки звучать і серед учасників крипторинку. Зокрема, інвестор Фред Вік звернув увагу, що більшість криптоактивів оновили локальні мінімуми після масштабного розпродажу на початку квітня 2025 року, спричиненого заявами президента США Дональда Трампа про введення мит на імпорт. Втім, за його словами, Ethereum не повторив цієї динаміки.

Джерело: Incrypted.