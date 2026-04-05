Біткоїн чи Ethereum: у чому різниця та що це означає для інвесторів

05.04.2026 11:30
Ольга Деркач

Дві найбільші криптовалюти світу — Біткоїн та Ethereum — формують основу крипторинку, але виконують принципово різні функції. Якщо перший уже закріпився як «цифрове золото», то другий перетворився на платформу для цілої фінансової екосистеми. Це визначає і підхід інвесторів до цих активів

Біткоїн, створений у 2009 році Сатоші Накамото, став першою децентралізованою валютою. Його головна ідея — можливість передавати кошти без банків чи держав. Усі транзакції записуються в блокчейн, який не контролюється жодною центральною структурою.

Ключова перевага Біткоїна — обмежена пропозиція. Максимальний обсяг становить 21 млн монет, що робить актив дефіцитним і підсилює його роль як засобу збереження вартості. Саме тому його часто порівнюють із золотом.

Ethereum, запущений у 2015 році, розширив можливості блокчейну. Його головна інновація — смартконтракти, які автоматично виконують умови угод. Це дозволило створити децентралізовані застосунки, NFT та цілий сектор DeFi.

Фактично Ethereum працює як інфраструктура для цифрової економіки. На відміну від Біткоїна, він не має жорсткого обмеження емісії, що робить його менш дефіцитним, але більш гнучким.

Цікаве по темі: Біткоїн перервав серію падіння: які рівні BTC варто відстежувати у квітні

Ще одна важлива різниця — механізм роботи мереж. Біткоїн використовує proof-of-work, де майнери підтверджують транзакції через складні обчислення. Ethereum у 2022 році перейшов на proof-of-stake, що дозволило зменшити енергоспоживання та пришвидшити обробку транзакцій.

Це також впливає на швидкість і комісії. У Біткоїна транзакція може тривати до 10 хвилин, тоді як в Ethereum — кілька секунд. Водночас комісії в Ethereum зазвичай вищі, особливо під час високого навантаження.

Вибір між двома активами залежить від цілей інвестора. Біткоїн приваблює тих, хто шукає більш зрозумілий і стабільний інструмент для довгострокового збереження вартості. Ethereum — тих, хто хоче отримати доступ до ширшої екосистеми інноваційних фінансових продуктів.

Часто інвестори обирають обидва варіанти для диверсифікації ризиків.

Водночас обидві криптовалюти залишаються високоволатильними активами. Серед ключових ризиків — відсутність механізмів захисту користувачів, можливі втрати через зломи чи помилки, високі комісії та невизначеність регулювання.

Попри це, Біткоїн та Ethereum і надалі залишаються ключовими активами крипторинку, які задають напрямок розвитку всієї індустрії.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Три сигнали на боці альткоїнів: чи почався альтсезон

BlackRock скуповує криптовалюти на мільярди доларів на тлі війни США з Іраном

Які криптовалюти задекларували українські чиновники — Incrypted

Джерело: GOBankingRates.

Новини по темі
Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру 04.04.2026

Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру
Біткоїн перервав серію падіння: які рівні BTC варто відстежувати у квітні 03.04.2026

Біткоїн перервав серію падіння: які рівні BTC варто відстежувати у квітні
Три сигнали на боці альткоїнів: чи почався альтсезон 03.04.2026

Три сигнали на боці альткоїнів: чи почався альтсезон
BlackRock скуповує криптовалюти на мільярди доларів на тлі війни США з Іраном 03.04.2026

BlackRock скуповує криптовалюти на мільярди доларів на тлі війни США з Іраном
Які криптовалюти задекларували українські чиновники — Incrypted 02.04.2026

Які криптовалюти задекларували українські чиновники — Incrypted
Біткоїн може впасти нижче $54 000 — криптоексперт Plan B 02.04.2026

Біткоїн може впасти нижче $54 000 — криптоексперт Plan B

Вибір редакції
Всі
Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

Останні новини
05.04.2026  11:30

Біткоїн чи Ethereum: у чому різниця та що це означає для інвесторів

 05.04.2026  10:00

Доходи держбюджету у березні перевищили план — Мінекономіки

 04.04.2026  14:30

Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру

 04.04.2026  11:30

Чи заборонять в Україні Телеграм — Гетманцев

 04.04.2026  10:00

Скільки український бізнес заборгував перед фінустановами

 03.04.2026  20:00

Українська інвестгрупа Toloka інвестувала у стартапи Y Combinator $2,5 млн

 03.04.2026  19:10

Як змінилися ціни на житло в Україні у 2026

 Всі новини
