Біткоїн чи Ethereum: у чому різниця та що це означає для інвесторів

Дві найбільші криптовалюти світу — Біткоїн та Ethereum — формують основу крипторинку, але виконують принципово різні функції. Якщо перший уже закріпився як «цифрове золото», то другий перетворився на платформу для цілої фінансової екосистеми. Це визначає і підхід інвесторів до цих активів

Біткоїн, створений у 2009 році Сатоші Накамото, став першою децентралізованою валютою. Його головна ідея — можливість передавати кошти без банків чи держав. Усі транзакції записуються в блокчейн, який не контролюється жодною центральною структурою.

Ключова перевага Біткоїна — обмежена пропозиція. Максимальний обсяг становить 21 млн монет, що робить актив дефіцитним і підсилює його роль як засобу збереження вартості. Саме тому його часто порівнюють із золотом.

Ethereum, запущений у 2015 році, розширив можливості блокчейну. Його головна інновація — смартконтракти, які автоматично виконують умови угод. Це дозволило створити децентралізовані застосунки, NFT та цілий сектор DeFi.

Фактично Ethereum працює як інфраструктура для цифрової економіки. На відміну від Біткоїна, він не має жорсткого обмеження емісії, що робить його менш дефіцитним, але більш гнучким.

Ще одна важлива різниця — механізм роботи мереж. Біткоїн використовує proof-of-work, де майнери підтверджують транзакції через складні обчислення. Ethereum у 2022 році перейшов на proof-of-stake, що дозволило зменшити енергоспоживання та пришвидшити обробку транзакцій.

Це також впливає на швидкість і комісії. У Біткоїна транзакція може тривати до 10 хвилин, тоді як в Ethereum — кілька секунд. Водночас комісії в Ethereum зазвичай вищі, особливо під час високого навантаження.

Вибір між двома активами залежить від цілей інвестора. Біткоїн приваблює тих, хто шукає більш зрозумілий і стабільний інструмент для довгострокового збереження вартості. Ethereum — тих, хто хоче отримати доступ до ширшої екосистеми інноваційних фінансових продуктів.

Часто інвестори обирають обидва варіанти для диверсифікації ризиків.

Водночас обидві криптовалюти залишаються високоволатильними активами. Серед ключових ризиків — відсутність механізмів захисту користувачів, можливі втрати через зломи чи помилки, високі комісії та невизначеність регулювання.

Попри це, Біткоїн та Ethereum і надалі залишаються ключовими активами крипторинку, які задають напрямок розвитку всієї індустрії.

Джерело: GOBankingRates.