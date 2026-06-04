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Ethereum впав до 14-місячного мінімуму: що радять аналітики

04.06.2026 16:10
Ольга Деркач

Ethereum продовжує дешевшати: 4 червня вранці ціна ETH на Coinbase опускалася до $1 720 — найнижчого рівня з квітня 2025 року. На момент написання матеріалу актив повернувся вище $1 800, однак залишається на 64% нижче серпневого піка. Для контексту: торік ETH вже падав до $1 400, і саме цей рівень може знову стати зоною ключової підтримки, якщо тиск продовжиться

Ethereum впав до 14-місячного мінімуму: що радять аналітики

Фото: unsplash.com

Загальна ситуація на ринку не краща: за день капіталізація всього крипторинку скоротилася ще на $100 млрд — до $2,3 трлн. BTC у четвер внутрішньоденно опускався до $61 500, що впритул наближається до лютневих мінімумів. BNB, Solana, Cardano і Stellar також зафіксували більші втрати порівняно з Ethereum.

Попри похмуру цінову картину, частина аналітиків дивиться на ситуацію протилежним чином. Провідний дослідник Bitrue Research Institute Андрі Фаузан Аджима назвав поточне падіння ETH «очевидною нагодою для покупки на просіданні».

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За його словами, тиск на ринок зумовлений макроекономічним відходом від ризику — зростанням дохідності облігацій, напруженістю між США та Іраном і загальною ринковою невизначеністю, яка спрямовує капітал у більш безпечні активи на кшталт акцій ШІ-компаній. Водночас фундаментально Ethereum сильний як ніколи: 32,5% пропозиції заблоковано в стейкінгу, TVL у DeFi тримається поблизу $39 млрд, мережева активність стабільна, а інституційне накопичення триває.

«Це хрестоматійна капітуляція пізнього циклу, яка вимиває слабких учасників, поки екосистема рухається вперед», — підсумував аналітик.

Схожу позицію займає Леон Вайдманн, керівник дослідницького відділу Lisk. Він звертає увагу на ончейн-дані, які суперечать ціновому песимізму: кількість ETH на біржах впала до багаторічного мінімуму — близько 15,1 млн, рівень стейкінгу досяг абсолютного максимуму на позначці 32,42%, а кількість транзакцій у мережі також оновила рекорд.

«Власники не продають. Вони накопичують і беруть зобов’язання. Ціна короткостроково слідує за настроями. Ончейн — за поведінкою. Зараз вони вказують у протилежних напрямках», — написав він.

Проте є і скептики. Аналітик торгового майданчика Milk Road оголосив про повний вихід із ETH, назвавши головною причиною «слабку довгострокову динаміку ціни». Його опонент парирував: «Або весь цей клас активів виросте до десятків чи сотень трильйонів доларів, або впаде до нуля. Я не бачу світу, де ETH просто вічно торгується в діапазоні $200–$300 млрд капіталізації».

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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