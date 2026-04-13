Ефір може зрости на 400% — до $8 000 протягом пів року — прогноз аналітика

Попри слабку динаміку Ethereum в останні роки, оптимізм щодо його ціни серед інвесторів і аналітиків зберігається. Багато з них очікують подальшого зростання альткоїна. Криптоаналітик Leshka.eth нещодавно поділився власним прогнозом, заявивши, що ETH може встановити нові історичні максимуми вже у 2026 році

Чому Ethereum може зрости на 400%

У своєму аналізі Leshka.eth звертає увагу на патерн, який раніше вже з’являвся в динаміці Ethereum та передував стрімкому зростанню. Йдеться про графік ETH/BTC, де ця модель вперше сформувалася ще у 2016 році — тоді все почалося з тривалої консолідації на низьких рівнях.

$ETH WILL 3X-4X IN THE NEXT 6 MONTHS I can’t believe it myself, but the pattern screams about it 8 years ago, this same chart structure = Ethereum went from $56 to $1,151 This time it’s little different:

• Accumulation lasts longer

• Institutions stacking billions

• Massive… pic.twitter.com/XVtU9Cfk3H — Leshka.eth ⛩ (@leshka_eth) April 7, 2026

Після виходу з фази консолідації ціна перейшла в етап накопичення. У цей період актив коливався вгору-вниз, поки не сформував локальне дно. Наступною фазою стало зростання. У межах бичачого ринку 2017 року Ethereum подорожчав більш ніж на 1 500% — з $56 до пікового рівня $1 151.

За словами аналітика, подібний патерн формується і зараз, але в значно ширшому часовому масштабі. Якщо попередня консолідація тривала місяці, то цього разу вона розтягнулася на роки — з 2018 по 2021 рік. Фаза накопичення, своєю чергою, триває з 2021-го і, за прогнозом, завершиться у 2026 році.

Через довшу тривалість кожного етапу аналітик очікує ще потужнішого зростання. Додатковим фактором він називає підвищений інтерес інституційних інвесторів до ETH та поступове скорочення пропозиції монет на біржах.

З урахуванням цих факторів Leshka.eth вважає, що формується база для нового ралі Ethereum. За його оцінкою, ціна може зрости у 3–4 рази від поточних рівнів — до мінімуму $6 000 і понад $8 000 у верхній межі. Це означатиме встановлення нового історичного максимуму.

Аналітик також зазначає, що такий сценарій може реалізуватися вже протягом найближчих шести місяців, тож Ethereum має шанс досягти нових піків ще цього року.

За матеріалами bitcoinist.com.