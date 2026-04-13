Ефір може зрости на 400% — до $8 000 протягом пів року — прогноз аналітика

13.04.2026 20:20
Микола Деркач

Попри слабку динаміку Ethereum в останні роки, оптимізм щодо його ціни серед інвесторів і аналітиків зберігається. Багато з них очікують подальшого зростання альткоїна. Криптоаналітик Leshka.eth нещодавно поділився власним прогнозом, заявивши, що ETH може встановити нові історичні максимуми вже у 2026 році

Фото: pexels.com

Чому Ethereum може зрости на 400%

У своєму аналізі Leshka.eth звертає увагу на патерн, який раніше вже з’являвся в динаміці Ethereum та передував стрімкому зростанню. Йдеться про графік ETH/BTC, де ця модель вперше сформувалася ще у 2016 році — тоді все почалося з тривалої консолідації на низьких рівнях.

Після виходу з фази консолідації ціна перейшла в етап накопичення. У цей період актив коливався вгору-вниз, поки не сформував локальне дно. Наступною фазою стало зростання. У межах бичачого ринку 2017 року Ethereum подорожчав більш ніж на 1 500% — з $56 до пікового рівня $1 151.

Читайте також: Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026

За словами аналітика, подібний патерн формується і зараз, але в значно ширшому часовому масштабі. Якщо попередня консолідація тривала місяці, то цього разу вона розтягнулася на роки — з 2018 по 2021 рік. Фаза накопичення, своєю чергою, триває з 2021-го і, за прогнозом, завершиться у 2026 році.

Через довшу тривалість кожного етапу аналітик очікує ще потужнішого зростання. Додатковим фактором він називає підвищений інтерес інституційних інвесторів до ETH та поступове скорочення пропозиції монет на біржах.

З урахуванням цих факторів Leshka.eth вважає, що формується база для нового ралі Ethereum. За його оцінкою, ціна може зрости у 3–4 рази від поточних рівнів — до мінімуму $6 000 і понад $8 000 у верхній межі. Це означатиме встановлення нового історичного максимуму.

Аналітик також зазначає, що такий сценарій може реалізуватися вже протягом найближчих шести місяців, тож Ethereum має шанс досягти нових піків ще цього року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У The New York Times заявили, що знайшли справжнього Сатоші Накамото

Morgan Stanley запускає Біткоїн-ETF

Альткоїни досягли дна, це хороша точка входу — експерт

За матеріалами bitcoinist.com.

Новини по темі
Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна 13.04.2026

Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна
BlackRock інвестував сотні мільйонів доларів у Біткоїн та Ефір 13.04.2026

BlackRock інвестував сотні мільйонів доларів у Біткоїн та Ефір
Активність китів Cardano зростає: альткоїну прогнозують ралі 12.04.2026

Активність китів Cardano зростає: альткоїну прогнозують ралі
Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт 11.04.2026

Шифрування Біткоїна можуть зламати навіть без квантових комп’ютерів — експерт
Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026 10.04.2026

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли у 2026
Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт 10.04.2026

Війна на $1 млрд: між засновниками Binance та OKX розгорівся конфлікт

Вибір редакції
Всі
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
ТОП статей 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

 Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни
ТОП статей 02.04.2026

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Останні новини
Сьогодні  21:00

Як може змінитися енергосистема України

 Сьогодні  20:20

Ефір може зрости на 400% — до $8 000 протягом пів року — прогноз аналітика

 Сьогодні  19:40

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

 Сьогодні  19:00

В Україні обговорюють податок на електромобілі: які ризики для ринку

 Сьогодні  18:20

Коли ціни на житло в Україні знизяться — прогноз

 Сьогодні  17:40

Де у світі найдорожче пальне

 Сьогодні  17:00

Кількість Біткоїн-транзакцій досягла 1,5-річного максимуму: чи зросте ціна

 Всі новини
