close-btn
PaySpaceMagazine

Citi запускає токенізовані акції приватних компаній на блокчейні

15.06.2026 12:30
Ольга Деркач

Американський банківський гігант Citi представив новий інструмент для інвестування в приватні компанії — Digital Depositary Receipts (DDR), або цифрові депозитарні розписки. Рішення дозволяє токенізувати акції приватних компаній на блокчейні та відкриває інвесторам доступ до цього сегмента ринку без необхідності працювати через складні посередницькі структури

Citi запускає токенізовані акції приватних компаній на блокчейні

Фото: freepik.com

Citi стала першою великою фінансовою установою, яка одночасно виступає емітентом і кастодіаном токенізованих депозитарних розписок на акції приватних компаній.

Приватний ринок останніми роками стрімко зростає, однак залишається одним із найменш ліквідних сегментів фінансової системи. Через затримки з виходом компаній на IPO інвестори та засновники дедалі частіше шукають альтернативні способи залучення капіталу та продажу часток. Водночас вторинний ринок приватних акцій часто характеризується складними юридичними структурами, участю великої кількості посередників і непрозорими комісіями.

У Citi вважають, що токенізація може вирішити частину цих проблем. Новий продукт використовує блокчейн-інфраструктуру швейцарської компанії SIX, яка управляє одним із перших у світі повністю регульованих цифрових центральних депозитаріїв цінних паперів. На цій платформі акції приватних компаній перетворюються на токенізовані депозитарні розписки, якими можуть володіти інвестори.

За словами керівника напряму партнерств та інновацій Citi Services Біса Чаттерджі, продукт покликаний забезпечити такий самий рівень захисту активів і надійності, який інвестори очікують від традиційних фінансових ринків.

Також читайте: 5 криптопроєктів у сфері ШІ, на які варто звернути увагу

Першою компанією, яка скористалася новим рішенням, стала Kaleido — платформа для токенізації та цифрових активів, що входить до інвестиційного портфеля Citi. У межах дебютної угоди інвестори підрозділу Citi Wealth отримали доступ до токенізованих інструментів компанії.

Для емітентів нова модель має кілька переваг. Компанії можуть залучати капітал без публічного розміщення акцій на біржі та без зміни структури власності. При цьому вони зберігають контроль над корпоративним управлінням і голосуванням акціонерів.

У Citi також наголошують, що інтеграція токенізованих інструментів у вже наявні інвестиційні платформи дозволяє клієнтам отримувати доступ до приватних ринків через знайому інфраструктуру без необхідності самостійно працювати з криптогаманцями чи спеціалізованими цифровими платформами.

Засновник і генеральний директор Kaleido Стів Сервені заявив, що нова модель додає приватному ринку рівень прозорості та професійності, якого раніше бракувало. На його думку, це може відкрити приватним компаніям нові можливості для залучення інвестицій без втрати гнучкості, яка традиційно є однією з їхніх ключових переваг.

У майбутньому Citi планує розширити платформу, забезпечивши її роботу як із цифровою, так і з традиційною фінансовою інфраструктурою, а також підтримку кількох блокчейн-мереж. Це може стати ще одним кроком до інтеграції токенізованих активів у глобальну фінансову систему.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптозима для Біткоїна завершилася — Standard Chartered

Вчені вперше зафіксували прихований стан матерії

НБУ змінив правила розрахунків для частини експортерів

Джерело: CitiGroup.

Рубрики: BlockchainІнвестиціїСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Токенізовані акції загрожують фрагментацією ліквідності та доходів — дослідження 25.05.2026

Токенізовані акції загрожують фрагментацією ліквідності та доходів — дослідження
З’явився рейтинг країн за темпом розвитку стартап-екосистем: на якому місці Україна 22.05.2026

З’явився рейтинг країн за темпом розвитку стартап-екосистем: на якому місці Україна
JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum 13.05.2026

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum
Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі 17.04.2026

Халвінг Біткоїна: як працює ключовий механізм ринку та чого чекати далі
Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру 04.04.2026

Naoris Protocol запустив квантово-стійкий блокчейн на тлі загроз для Біткоїна та Ефіру
Swift запустить блокчейн-реєстр для міжнародних платежів 31.03.2026

Swift запустить блокчейн-реєстр для міжнародних платежів

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  13:40

Три фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  12:30

Citi запускає токенізовані акції приватних компаній на блокчейні

 Сьогодні  11:20

НБУ випустив нові пам’ятні монети

 Сьогодні  10:10

Якою буде ціна Біткоїна у липні — прогноз

 14.06.2026  11:30

Рей Даліо назвав два обов’язкові активи на 2026

 14.06.2026  10:00

Криптозима для Біткоїна завершилася — Standard Chartered

 13.06.2026  11:30

Вчені вперше зафіксували прихований стан матерії

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.