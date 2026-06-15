Citi запускає токенізовані акції приватних компаній на блокчейні

Американський банківський гігант Citi представив новий інструмент для інвестування в приватні компанії — Digital Depositary Receipts (DDR), або цифрові депозитарні розписки. Рішення дозволяє токенізувати акції приватних компаній на блокчейні та відкриває інвесторам доступ до цього сегмента ринку без необхідності працювати через складні посередницькі структури

Citi стала першою великою фінансовою установою, яка одночасно виступає емітентом і кастодіаном токенізованих депозитарних розписок на акції приватних компаній.

Приватний ринок останніми роками стрімко зростає, однак залишається одним із найменш ліквідних сегментів фінансової системи. Через затримки з виходом компаній на IPO інвестори та засновники дедалі частіше шукають альтернативні способи залучення капіталу та продажу часток. Водночас вторинний ринок приватних акцій часто характеризується складними юридичними структурами, участю великої кількості посередників і непрозорими комісіями.

У Citi вважають, що токенізація може вирішити частину цих проблем. Новий продукт використовує блокчейн-інфраструктуру швейцарської компанії SIX, яка управляє одним із перших у світі повністю регульованих цифрових центральних депозитаріїв цінних паперів. На цій платформі акції приватних компаній перетворюються на токенізовані депозитарні розписки, якими можуть володіти інвестори.

За словами керівника напряму партнерств та інновацій Citi Services Біса Чаттерджі, продукт покликаний забезпечити такий самий рівень захисту активів і надійності, який інвестори очікують від традиційних фінансових ринків.

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Першою компанією, яка скористалася новим рішенням, стала Kaleido — платформа для токенізації та цифрових активів, що входить до інвестиційного портфеля Citi. У межах дебютної угоди інвестори підрозділу Citi Wealth отримали доступ до токенізованих інструментів компанії.

Для емітентів нова модель має кілька переваг. Компанії можуть залучати капітал без публічного розміщення акцій на біржі та без зміни структури власності. При цьому вони зберігають контроль над корпоративним управлінням і голосуванням акціонерів.

У Citi також наголошують, що інтеграція токенізованих інструментів у вже наявні інвестиційні платформи дозволяє клієнтам отримувати доступ до приватних ринків через знайому інфраструктуру без необхідності самостійно працювати з криптогаманцями чи спеціалізованими цифровими платформами.

Засновник і генеральний директор Kaleido Стів Сервені заявив, що нова модель додає приватному ринку рівень прозорості та професійності, якого раніше бракувало. На його думку, це може відкрити приватним компаніям нові можливості для залучення інвестицій без втрати гнучкості, яка традиційно є однією з їхніх ключових переваг.

У майбутньому Citi планує розширити платформу, забезпечивши її роботу як із цифровою, так і з традиційною фінансовою інфраструктурою, а також підтримку кількох блокчейн-мереж. Це може стати ще одним кроком до інтеграції токенізованих активів у глобальну фінансову систему.

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Джерело: CitiGroup.