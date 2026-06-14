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Криптозима для Біткоїна завершилася — Standard Chartered

14.06.2026 10:00
Ольга Деркач

Банк Standard Chartered оприлюднив оптимістичний прогноз щодо крипторинку, заявивши, що нещодавнє падіння, ймовірно, вже досягло дна, а остання корекція Біткоїна (BTC) стала завершенням поточної криптозими

Криптозима для Біткоїна завершилася — Standard Chartered

Фото: pixabay.com

Про це повідомив керівник відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джефф Кендрік. За його словами, падіння Біткоїна майже до $59 000 стало найнижчою точкою поточного ринкового циклу після корекції на 53% від історичного максимуму в $126 000, досягнутого в жовтні 2025 року.

Такий оптимістичний прогноз з’явився на тлі відновлення Біткоїна вище $63 000 після періоду підвищеної волатильності, коли найбільша криптовалюта світу на короткий час опускалася нижче $60 000. На момент написання BTC торгувався на рівні $63 882, додавши близько 0,5% за останні 24 години.

Відновленню сприяли покращення настроїв інвесторів та послаблення макроекономічного тиску, який останніми місяцями негативно впливав на цифрові активи.

Попри нещодавню турбулентність на ринку, Standard Chartered зберігає свій прогноз щодо ціни Біткоїна на рівні $100 000 та очікує подальшого зростання крипторинку. Також банк позитивно оцінює перспективи Ethereum і прогнозує його ціну на рівні $4 000 до кінця року.

«Я вважаю, що ми вже побачили мінімум цін на криптоактиви. <...> Криптозима завершилася», — заявив аналітик.

Що спричинило корекцію Біткоїна

За словами Кендріка, нещодавній розпродаж був викликаний поєднанням кількох факторів, серед яких значний відтік коштів з Біткоїн-ETF, перегляд інвесторами своїх позицій напередодні рекордного первинного розміщення акцій SpaceX та зростання цін на нафту, що підштовхнуло прибутковість державних облігацій США вгору.

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Із середини травня Біткоїн-ETF зафіксували чистий відтік приблизно $5 млрд, що створило суттєвий тиск на ринок.

Кендрік припустив, що частина інвесторів могла продати криптоактиви, щоб вивільнити капітал для участі в історичному виході SpaceX на біржу.

На корекцію також вплинули макроекономічні фактори. Загострення ситуації на Близькому Сході призвело до зростання цін на нафту, посилило побоювання щодо інфляції та зробило державні облігації привабливішими порівняно з ризиковими активами, такими як криптовалюти.

Втім, цей тиск почав слабшати. Настрої на ринку покращилися після появи ознак прогресу в переговорах між США та Іраном, що посилило сподівання на зниження ризиків перебоїв у постачанні енергоносіїв. Це допомогло знизити ціни на нафту та підвищити інтерес до ризикових активів.

На тлі покращення ринкових настроїв Біткоїн піднявся вище $63 000 і наразі рухається до завершення тижня в плюсі.

У Standard Chartered зазначили, що додатковими сигналами формування ринкового дна стануть відновлення припливу коштів у Біткоїн-ETF, подальше зниження цін на нафту та нові покупки Біткоїна компанією Strategy. У банку вважають, що саме ці фактори можуть підтримати наступну хвилю відновлення крипторинку.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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