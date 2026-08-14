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Скільки акцій SpaceX належить Ілону Маску

14.08.2026 18:20
Микола Деркач

Ілон Маск володіє майже половиною акцій SpaceX, а вартість його пакета за поточної оцінки компанії перевищує $900 млрд. Нові дані SEC також показують, що після виходу SpaceX на біржу підприємець зберіг вирішальний вплив на голосування в компанії

Скільки акцій SpaceX належить Ілону Маску

Фото: magnific.com/vecstock

Маск контролює майже половину SpaceX

13 серпня Ілон Маск подав до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) нову форму 13G. Згідно з документом, станом на 30 червня йому належало 48,4% SpaceX.

Загалом Маск контролює близько 6,42 млрд акцій SPCX та має одноосібне право голосу й розпорядження ними.

Його пакет включає приблизно 849,5 млн акцій класу A, які перебувають у трастах, де Маск є довірчим керуючим, ще 3,92 млрд акцій класу B у цих трастах, 1,3 млрд акцій класу B з обмеженнями, що належать йому безпосередньо, а також 350 млн акцій класу B, які можуть бути випущені після реалізації опціонів.

Попри IPO, яке відбулося 12 червня, Маск зберігає понад 82% голосів у компанії. Це фактично залишає за ним вирішальний контроль над ключовими корпоративними рішеннями навіть після переходу SpaceX у статус публічної компанії.

Акції SpaceX відновлюються після падіння

SpaceX вийшла на біржу в червні в межах рекордного IPO, під час якого залучила $85,7 млрд. Ринкова капіталізація компанії після розміщення перевищила $2 трлн.

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Однак початковий ажіотаж швидко ослаб. У липні акції опустилися нижче ціни IPO, а на початку серпня падали до $104.

Згодом котирування почали відновлюватися. Уже 12 серпня акції SpaceX перевищили ціну розміщення у $135, а на момент написання матеріалу торгувалися приблизно по $141. Від початку серпня вони додали близько 30%.

Позитивну динаміку підтримав перший квартальний звіт SpaceX після виходу на біржу. У другому кварталі виручка компанії зросла на 92% у річному вимірі — до $7,8 млрд. Чистий збиток водночас скоротився до $542 млн проти $1 млрд роком раніше.

Інвестори також побоювалися тиску на котирування після завершення 6 серпня першого періоду заборони на продаж акцій для інсайдерів. Масового розпродажу не сталося, а акції, навпаки, продовжили зростання.

Оптимізм підтримують і очікування самого Маска. Він прогнозує, що у 2030-2031 роках річна виручка SpaceX може сягнути $1 трлн.

Редакція PSM звертає увагу, що структура володіння SpaceX показує: вихід компанії на біржу суттєво не послабив контроль Маска. Для інвесторів це означає, що стратегія компанії й надалі значною мірою залежатиме від рішень її засновника та найбільшого акціонера.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниSpaceX
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