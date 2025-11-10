Маск прогнозує зникнення звичних грошей: що їх замінить

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що у майбутньому традиційні гроші можуть втратити актуальність, а цінність товарів і послуг визначатиметься в енергетичних одиницях

«Можливо, у майбутньому грошей взагалі не буде. Або гроші будуть, але їх можна буде вимірювати у ватах. Наприклад, скільки енергії можна виробити з погляду електрики», — сказав Маск.

Він також жартома порадив інвесторам «притримати акції Tesla».

Нагадаємо, що у п’ятницю, 7 листопада, акції компанії впали більш ніж на 3%, що скоротило статки Маска приблизно на $10 млрд. Це сталося на тлі схвалення акціонерами нового плану винагород, який потенційно може принести $1 трлн протягом наступних десяти років.

Раніше ми також писали, що Ілон Маск оголосив про запуск власної «орієнтованої на правду» версії Вікіпедії — Grokipedia — після тривалих суперечок із оригінальною платформою через її редакційну політику.

Також нещодавно американський виробник чипів Nvidia вирішив інвестувати до $2 млрд у стартап штучного інтелекту (ШІ) Ілона Маска xAI. Інвестиція стане частиною масштабного фінансування xAI, який наразі збільшує свій раунд до рекордних $20 млрд.

Фінансування поєднує акціонерний капітал і боргові зобов’язання, оформлені через спеціальну компанію (SPV). Ця структура придбає графічні процесори Nvidia та здаватиме їх в оренду xAI для роботи над проєктом Colossus 2 — найбільшим дата-центром компанії.

