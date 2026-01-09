Хто з пенсіонерів може отримати доплату на онуків

Пенсіонери, які фактично забезпечують своїх онуків, можуть претендувати на додаткову грошову допомогу від держави. У 2026 році ця надбавка продовжує діяти, але надається лише за дотримання чітко встановлених правил і вимог

Громадяни, які вже досягли пенсійного віку та офіційно перебувають на пенсії, мають право отримувати не тільки основні пенсійні виплати. Для окремих категорій передбачені різні доплати та надбавки, які можуть збільшувати щомісячну суму. Серед таких виплат є й спеціальна доплата для пенсіонерів, котрі утримують неповнолітніх дітей, зокрема й онуків, якщо вони перебувають на їхньому забезпеченні.

За яких умов пенсіонерам виплачують доплату на онуків

Держава передбачає щомісячну підтримку для непрацюючих пенсіонерів, які фактично утримують дітей віком до 18 років. Розмір цієї доплати становить 150 гривень на кожну дитину.

Важливо, що йдеться не лише про рідних дітей пенсіонера: виплата може призначатися й на онуків, якщо вони проживають і утримуються коштом пенсіонера та є підтвердження такого факту.

Надбавка може бути додана до пенсій, які призначені за віком, по інвалідності або за вислугу років. Виплата нараховується у межах пенсійного забезпечення, що здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як оформити доплату у 2026 році

Щоб отримати цю надбавку, пенсіонеру потрібно особисто звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України за місцем проживання. Для оформлення необхідно подати заяву встановленого зразка та додати пакет документів, який підтверджує право на доплату.

Зазвичай разом із заявою подають:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини;

довідку, яка підтверджує, що дитина перебуває на утриманні пенсіонера.

Наявність усіх документів має ключове значення, оскільки саме вони підтверджують, що пенсіонер фактично забезпечує дитину та відповідає умовам для отримання додаткових виплат.

Коли можуть припинити виплату надбавки на онуків

Доплата виплачується щомісяця й може нараховуватися до моменту, поки дитина не досягне 18 років. Однак головною умовою є те, що пенсіонер повинен залишатися непрацюючим.

Якщо людина влаштовується на роботу або реєструється як фізична особа-підприємець, виплату надбавки припиняють.

Окрім цього, доплата не призначається у випадках, коли дитина, яка перебуває на утриманні, вже отримує пенсію або державну соціальну допомогу. Пенсіонери зобов’язані своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, які можуть вплинути на право отримання доплати — зокрема про працевлаштування чи зміну статусу утриманця.

