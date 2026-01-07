Не всі українці отримають пенсію в січні: причина

У січні частина пенсіонерів зіткнулася з тим, що гроші на рахунок не надійшли. Виплати тимчасово призупинили тим, хто до 31 грудня 2025 року не пройшов обов’язкову ідентифікацію. Така процедура потрібна, щоб Пенсійний фонд України переконався: пенсію отримує саме той одержувач, якому її призначено, а не стороння особа

Хто мав пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року

До кінця 2025 року пройти ідентифікацію мали дві категорії пенсіонерів:

жителі тимчасово окупованих територій;

особи, які перебувають за кордоном понад шість місяців.

Ідентифікація — це підтвердження особи. Вона потрібна для контролю й запобігання неправомірному отриманню виплат: Пенсійний фонд має впевнитися, що пенсія надходить саме пенсіонеру, якому її призначили.

Як відновити виплату пенсії після призупинення

Призупинення не означає, що пенсію втрачено назавжди. Виплату можна повернути, навіть якщо перерахування вже зупинили. Для цього потрібно:

пройти ідентифікацію;

подати до Пенсійного фонду заяву про відновлення виплати пенсії.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

особисто в Пенсійному фонді України;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

через відеоконференцзв’язок: подати заяву на проходження відеоідентифікації через вебпортал ПФУ;

у дипломатичному представництві України за кордоном: після проходження процедури документи потрібно надіслати до Пенсійного фонду поштою або передати онлайн.

Цікаве по темі: Як українці з інвалідністю можуть збільшити собі пенсію

Після того як виплату поновлять, пенсіонеру перерахують і всі суми, які не були виплачені за час призупинення нарахувань. Тобто гроші за «пропущений» період не зникають — їх повинні виплатити після відновлення.

Інші причини, через які пенсію можуть призупинити

Ідентифікація — не єдина підстава для тимчасового припинення виплат. Пенсію можуть призупинити також у таких випадках:

якщо під час призначення пенсії були подані недостовірні дані;

якщо людина виїхала на постійне місце проживання за кордон;

якщо протягом шести місяців поспіль не було жодного руху по пенсійному рахунку пенсіонера;

у разі смерті одержувача, визнання його безвісно відсутнім або якщо людина отримала статус зниклого безвісти за особливих обставин;

якщо пенсіонер працевлаштувався на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років, змінилася група інвалідності або завершилося навчання дітей, які отримували пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

У всіх таких ситуаціях Пенсійний фонд перевіряє підстави для виплат і може тимчасово зупинити перерахування, доки не буде підтверджено право на пенсію або поки не усунуться обставини, що стали причиною призупинення.

Джерело: На пенсії.