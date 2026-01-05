Скільки коштує рік стажу в 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні зросли вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Водночас подорожчала і добровільна сплата внесків — якщо людині не вистачає стажу, його можна докупити, але тепер це коштує майже 23 тис. грн за рік

Який стаж потрібен у 2026 році

Пенсійна реформа, яка стартувала у 2017 році, передбачає щорічне підвищення вимог до страхового стажу на один рік — до 2028 року. У 2026 році діють такі правила:

у 60 років на пенсію можна вийти за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — якщо є мінімум 23 роки стажу;

у 65 років — за наявності не менше ніж 15 років стажу.

Якщо людина не має навіть 15 років страхового стажу, права на пенсію вона не отримує. У такому разі можна претендувати лише на державну соціальну допомогу після 65 років — і тільки за умови, що людина є малозабезпеченою.

Важливо: трудовий стаж прирівнюється до страхового лише до 1 січня 2004 року. Після цієї дати враховуються лише періоди, за які сплачено ЄСВ. Якщо робота була неофіційною, цей час до стажу не зарахують.

Скільки коштує місяць і рік стажу у 2026 році

Вартість стажу напряму залежить від мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн, а мінімальний страховий внесок — 22% від цієї суми, тобто 1 902,34 грн.

Саме стільки коштує один місяць стажу при добровільній сплаті внесків «наперед». Якщо ж докуповувати стаж «заднім числом», застосовується коефіцієнт 2 — і сума зростає вдвічі.

Розрахунок вартості року стажу у 2026 році:

1 902,34 грн × 12 місяців = 22 828,08 грн

Порівняно з 2025 роком, коли мінімальна зарплата становила 8 000 грн, а ЄСВ — 1 760 грн, один місяць стажу подорожчав на 142,34 грн.

Як докупити стаж онлайн

Оформити добровільну сплату страхових внесків можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися через КЕП або Дія.Підпис, обрати послугу «Добровільна сплата внесків», заповнити дані, підписати й подати договір.

Після цього людина самостійно визначає, коли та скільки сплачувати, але для зарахування повного місяця потрібно внести не менше ніж 1 902,34 грн. Сплачувати можна не лише за себе, а й за іншу людину.

Як перевірити страховий стаж

Перевірити наявний стаж можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду в розділі «Мій страховий стаж». Якщо дані до 2004 року не відображаються, потрібно подати скан-копії трудової книжки через портал. Якщо ж за певний період (наприклад, за 2025 рік) стоїть «0 днів», це може означати, що роботодавець не сплачував ЄСВ.

Що зміниться у 2027 та 2028 роках

У 2027 році для пенсії у 60 років знадобиться вже 34 роки стажу, а у 2028 році — 35 років. Після цього підвищення вимог має зупинитися, але планка залишається високою, особливо для людей з неофіційною роботою або досвідом праці за кордоном.

За матеріалами napensii.ua.