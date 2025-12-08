close-btn
Деякі українці можуть отримати 6 пенсій наперед

08.12.2025 17:40
Ольга Деркач

Українці можуть розраховувати на виплату пенсії одразу за шість місяців наперед, але така опція доступна не кожному й працює лише за чітко визначених обставин. У Пенсійному фонді підкреслюють: ідеться про спеціальний механізм, який застосовується не до всіх одержувачів пенсій

Фото: freepik.com

Хто може отримати пенсію наперед

Право на отримання пенсії наперед мають пенсіонери, які планують тривалий переїзд і проживання за межами України. Для таких людей передбачена можливість одержати виплату одразу за пів року одним платежем. Цю норму підтверджують у Пенсійному фонді.

Закон дозволяє оформити суму пенсії за шість місяців наперед, однак виплата не проводиться «з будь-якої дати за бажанням». Вона починає нараховуватися з місяця, що йде після зняття пенсіонера з реєстрації місця проживання в Україні. Окрім цього, обов’язковою умовою є подання спеціальної заяви.

Період, за який виплачують кошти, обчислюють так само: відлік стартує з місяця, що настає після місяця зняття особи з обліку за місцем постійного проживання. Такий порядок передбачено статтею 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Цікаве по темі: Які державні соціальні виплати передбачено на 2026

Як подати заявку на отримання пенсії наперед

Звернутися із заявою можна в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду — прив’язки до фактичного місця перебування немає. Тобто подати документи дозволяється у зручному відділенні, незалежно від того, де саме людина перебуває на момент звернення.

Щоб оформити виплату пенсії наперед, необхідно підготувати пакет документів. Зокрема, потрібні:

  • заява встановленого зразка;
  • паспорт для виїзду за кордон або інший документ, який підтверджує особу;
  • довідка про зняття з реєстрації в Україні.

Як надходять кошти

Сума пенсії за шість місяців перераховується на банківський рахунок отримувача. Механізм зарахування такий самий, як і під час стандартних щомісячних виплат у межах України: кошти надходять на рахунок через банк у звичному порядку.

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
