Тарифи на комуналку можуть переглянути: що зміниться для споживачів

Чинні тарифи на газ, тепло та електроенергію, за оцінками профільних посадовців, не покривають реальних витрат на виробництво та постачання ресурсу. Через це в галузі накопичується системний дефіцит коштів, а питання підвищення тарифів знову повертається до порядку денного

Водночас підвищення більшості тарифів для населення наразі обмежене мораторієм, який діє на час воєнного стану. Тож можливість переходу до вищих, більш наближених до ринкових цін, розглядають переважно в перспективі після завершення бойових дій.

Окремо зазначається, що поетапне підвищення тарифів на газ, тепло та електроенергію для населення передбачене домовленостями з Міжнародним валютним фондом.

Про це також говорив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Андрій Жупанин. За його словами, нинішні тарифи не покривають реальних витрат, що й формує хронічний дефіцит у секторі. Він уточнив, що Кабінет Міністрів України до середини 2026 року має підготувати поетапний план відмови від спеціальних цін для населення.

«Таке відчуття, що нас дотиснуть. Це потрібно всім розуміти. Нас дотиснуть, тобто ми відмовимося від спеццін на газ, на тепло, на електроенергію для населення», — зазначив нардеп.

Водночас він підкреслив, що практичну реалізацію переходу до ринкових тарифів планують уже після завершення війни. Станом на зараз офіційних рішень про підвищення тарифів не ухвалено.

Раніше ми також писали, що за січень – листопад 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,54 трлн грн, що на 540,4 млрд грн, або на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі, у листопаді було витрачено 374,1 млрд гривень.

